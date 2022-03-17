Росія зазнала найпотужнішої в історії кібератаки на урядові сайти, — Мінцифри РФ

Влада РФ вирішила фільтрувати весь закордонний трафік за допомогою державного файрволу.

Російські державні сайти зазнали наймасштабнішої хакерської атаки в історії. Про це агенції ТАСС повідомила пресслужба Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії.

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Як стверджує відомство, DDoS-атаки посилилися вдвічі-втричі порівняно з аналогічними інцидентами в минулому. Зараз потужність потоку трафіку досягає 1 ТБ, тоді як раніше складав трохи більше 500 ГБ.

У зв'язку з безпрецедентними атаками Мінцифри вирішило фільтрувати трафік з-за кордону за допомогою технічних засобів протидії загрозам (ТЗПЗ), а також налагодити міжвідомчу координаційну роботу в нових умовах. Раніше РБК писало, що міністерство звернулося до Банку Росії та запропонувало банкам РФ допомогу в боротьбі з DDoS-атаками.

Як пише видання "КоммерсантЪ", 17 березня хакери атакували офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій. На головній сторінці сайту розмістили матеріали, що засуджують військове вторгнення ЗС РФ в Україні, пізніше повідомлення замінили оголошенням про проведення технічних робіт. Нині ресурс працює нормально.

У 2020 році всі провайдери й оператори зв'язку РФ встановили ТЗПЗ згідно з вимогою закону про суверенний інтернет. Система фільтрує як російський, так і зарубіжний трафік, дозволяючи заблокувати окремі вебресурси. "КомерсантЪ" зазначає, що на тлі масштабних DDoS-атак уряд Росії доручив усім державним сайтам до 11 березня перейти на російську систему доменних імен і вітчизняні хостинги.

Як зазначає агентство Reuters, російські державні органи та компанії стали мішенню хакерів через вторгнення в Україну. В останні тижні спостерігалися перебої в роботі сайтів Кремля, авіакомпанії "Аерофлот" і "Сбербанку".

Раніше айтішники зі Львова запустили гру для DDoS-атак на російські сайти. Сайт автоматично надсилає до 20 тисяч запитів на цільові ресурси, які допомагають збройним силам РФ. За словами розробників, гра типу "2048" покликана залучити молодь і дітей до кіберборотьби з агресором.

Колишній топменеджер "Яндекса" Григорій Бакунов розповів, що зараз ТЗПЗ може заблокувати практично будь-який сайт, включаючи YouTube і Facebook. За його словами, Росія побудувала систему вдвічі кращу, ніж "великий китайський файрвол".