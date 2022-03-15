"Росія може пишатися своїм файрволом": колишній топменеджер "Яндекса" про блокування мережі

Росія побудувала систему блокування сайтів удвічі потужнішу, ніж у Китаї, стверджує Григорій Бакунов. Вона здатна повністю ізолювати російський сегмент інтернету.

Колишній директор із поширення технологій "Яндекса" Григорій Бакунов розповів, що файрвол Роскомнагляду може заблокувати майже будь-який інтернет-ресурс. Він прокоментував ситуацію в інтерв'ю програмі "Популярна політика".

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Близько чотирьох років тому Григорій Бакунов був упевнений, що в Росії практично неможливо технічно заблокувати YouTube, Facebook та інші закордонні ресурси. Цю думку підкріпили невдалі спроби обмежити роботу месенджера Telegram. Але з того часу ситуація змінилася, і російській владі вдалося забезпечити блокування мережі за допомогою спецобладнання під назвою технічні засоби протидії загрозам або скорочено ТЗПЗ.

"Зараз, мені здається, у всіх технарів, які розуміють, як влаштована нинішня система блокувань, думка однозначна: блокувати можна практично все. Це велика перемога хлопців із Роскомнагляду, вони справді побудували технічну систему, яка чисто теоретично може заблокувати практично все і так, як треба", — заявив айтівець.

Григорій Бакунов вважає, що Росія створила дуже точний бар'єр для запобігання обміну даними між мережами, "на два порядки кращий", ніж у Китаї. Як нагадав експерт, спочатку система ТЗПЗ призначалася для захисту від відключення інтернету з боку Заходу, зараз вона дозволяє легко забезпечити повну ізоляцію російського сегменту мережі.

"Тут можна було б попишатися, якби привід не був таким поганим", — наголосив програміст.

Григорій Бакунов також відзначив гарний зв'язок у Києві, де він зараз перебуває:

"У компанії, де я працюю, ми готувалися до блокування інтернету, думали: а що буде, якщо в Києві відключать інтернет, намагалися придумати, як оперувати нашими сервісами. Але я тоді навіть уявити не міг, що в разі воєнних дій інтернет першим почнуть відключати в Росії".

ТЗПЗ — це програмно-апаратний комплекс, що дозволяє обмежувати доступ до інформації на території Росії. Роскомнагляд вимагає, щоб оператори зв'язку встановлювали пристрої з вересня 2019 року в межах закону про "суверенний інтернет". Завдяки такій системі відомство може керувати російським сегментом інтернету та блокувати небажані ресурси, фільтруючи трафік за допомогою технології Deep Packet Inspection ("глибоке дослідження пакетів").

DPI передбачає аналіз пакетів — коротких блоків інформації, що передається всередині мережі. Зміст пакетів шифрується, тому його прочитати не можна, проте метадані вказують, які сайти дивиться людина та який протокол обміну даними використовує. Роскомнагляд змусив усіх провайдерів централізовано поставити ТЗПЗ, завдяки чому регулятор може не лише блокувати, а й уповільнювати роботу окремих ресурсів по всій країні чи відключати на локальному рівні. Списки таких ресурсів додають до Реєстру заборонених сайтів, проте за даними громадської організації Роскомсвобода, блокування ними не обмежуються.

Раніше писали, що Роскомнагляд може повністю заблокувати Facebook та Instagram на території Росії. Російська влада звинуватила корпорацію Meta в екстремізмі через заклики до насильства щодо російських військовослужбовців і президента Володимира Путіна.

Повідомляли також, що 10 березня YouTube відключив монетизацію контенту в Росії. Російські блогери більше не зможуть отримувати гроші за публікацію роликів, спонсорство, продаж мерчу.