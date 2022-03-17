Россия подверглась мощнейшей в истории кибератаке на правительственные сайты, — Минцифры РФ

Власти РФ решили фильтровать весь зарубежный трафик с помощью государственного файрвола.

Российские государственные сайты подверглись самой масштабной хакерской атаке в истории. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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Как утверждает ведомство, DDoS-атаки усилились в два-три раза по сравнению с аналогичными инцидентами в прошлом. Сейчас мощность потока трафика достигает 1 ТБ, тогда как раньше составлял не более 500 ГБ.

В связи с "беспрецедентными атаками" Минцифры решило фильтровать трафик из-за границы при помощи технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а также наладить межведомственную координационную работу в новых условиях. Ранее РБК писало, что министерство обратилось к Банку России и предложило банкам РФ помощь в борьбе с DDoS-атаками.

Как пишет издание "КоммерсантЪ" 17 марта хакеры атаковали официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций. На главной странице сайта разместили материалы, осуждающие военное вторжение ВС РФ в Украине, позже сообщение заменили объявлением о проведении технических работ. В настоящее время ресурс работает нормально.

В 2020 году все провайдеры и операторы связи РФ установили ТСПУ, согласно требованию закона о суверенном Интернете. Система фильтрует как российский, так и зарубежный трафик, позволяя заблокировать отдельные веб-ресурсы. "КоммерсантЪ" отмечает, что на фоне масштабных DDoS-атак правительство России поручило всем государственным сайтам до 11 марта перейти на российскую систему доменных имен и отечественные хостинги.

Как отмечает агентство Reuters, российские государственные органы и компании стали мишенью хакеров из-за вторжения в Украину. В последние недели наблюдались перебои в работе сайтов Кремля, авиакомпании "Аэрофлот" и "Сбербанка".

Ранее айтишники из Львова запустили игру для DDoS-атак на российские сайты. Сайт автоматически отправляет до 20 тысяч запросов на целевые ресурсы, которые помогают вооруженным силам РФ. По словам разработчиков, игра типа "2048" призвана привлечь молодежь и детей к киберборьбе с агрессором.

Бывший топ-менеджер "Яндекса" Григорий Бакунов рассказал, что сейчас ТСПУ может заблокировать практически любой сайт, включая YouTube и Facebook. По его словам, Россия выстроила систему в два раза лучше, чем "великий китайский файрвол".