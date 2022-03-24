Хакери викликали збій у роботі сервісів із продажу квитків "Укрзалізниці"

Користувачі кілька годин не могли придбати квитки, проте зараз сайти функціонують нормально.

Сервіси з онлайн-продажу квитків національного залізничного перевізника "Укрзалізниця" виявилися недоступними через атаку хакерів. Про це пресслужба акціонерного товариства повідомила у Facebook.

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"Укрзалізниця" стверджує, що напередодні хакери здійснили масову атаку на провайдерів зв'язку в Україні. У результаті інтернет-користувачі не могли купити квитки на поїзди на сайтах або додзвонитися до служби підтримки. Пресслужба зазначає, що перевізник підтримував зв'язок із людьми через соціальні мережі, а також за двома гарячими лініями: "Якість і сервіс" (044 465 33 44) і "Залізна допомога" (044 465 03 87).

"Пасажирські дані в безпеці, на рухові поїздів ситуація не позначиться, — наголошується в пості. — Зберігаємо спокій і продовжуємо рух".

У коментарях деякі користувачі розповіли про проблеми, підтвердивши збій у роботі сервісів. Так, одна з клієнток заявила, що 23 березня о 21:42 купила квитки: гроші з рахунку зняли, а потім сайт перестав працювати. Інша користувачка розповіла, що 24 березня близько 6:00 не змогла купити квиток у Будапешт, і співробітник "Укрзалізниці" порадив звернутися до міжнародної каси.

Фокус перевірив, чи працюють онлайн-сервіси, і виявив, що офіційний сайт перевізника booking.uz.gov.ua та партнерської системи proizd.ua зараз функціонують у нормальному режимі. Підприємства "Укрзалізниці" обслуговує провайдер "Центральна станція зв'язку" — його сайт також справний.

Раніше "Укрзалізниця" запропонувала українцям евакуюватися на поїздах разом із автомобілями. Вона відновила послугу з перевезення транспортних засобів у спеціальних вагонах, що підчіплюються до пасажирських поїздів.

Минулого тижня хакерів із РФ запідозрили в порушенні роботи залізниць у Польщі. Збій торкнувся 820 кілометрів колії, які обслуговувала компанія PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).