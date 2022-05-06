"Укрзализныця" остановила продажу билетов на поезда через "ПриватБанк"

Электронные билеты на пассажирские рейсы, как отмечают в компании, теперь также нельзя будет купить через сервисы Tickets.ua и Proizd.ua.

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"Укрзализныця" сообщила об остановке продажи билетов на пассажирские поезда через партнерские сервисы. Об этом предупредила пресс-служба государственной компании.

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Речь идет о партнерских сервисах "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Как предупредили в "Укрзализныце", желающие могут приобрести электронные билеты на пассажирские поезда через официальный сайт государственной компании.

"Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах Укрзализныци. Напомним, если при покупке билета онлайн-система зависнет — деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка", — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" также заявили, что были вынуждены приостановить продажу билетов на пассажирские поезда через партнерские сервисы, чтобы обезопасить онлайн-системы государственной компании и гарантировать беспрерывную их работу.

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Напомним, в конце марта "Укрзализныця" возобновила услугу по продажи билетов на пассажирские рейсы на 10 дней вперед. Как рассказывали в компании, украинцы могут приобретать посадочные онлайн-документы для выезда в направлениях Киева, Днепра, Одессы, Львова, Ужгорода и других городов.

Также сообщалось, что продажа билетов на поезда "Укрзализныци" была временно остановлена из-за хакеров. В результате кибератаки сервисы по реализации посадочных документов на пассажирские рейсы были недоступны и клиенты сталкивались с ошибками при попытке завершить транзакцию.