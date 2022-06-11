Пример россиянам: актер "Квартала-95" Валерий Жидков стал гражданином Украины (видео)

Артист рассказал, как коллеги хотели называть его "тамбовский орк". На концерте в Варшаве он произнес "контрольную фразу", по которой зрители оценили его уровень владения украинским языком.

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Телеведущий и автор "Квартала 95" Валерий Жидков принял гражданство Украины. Об этом сообщил его коллега по студии Евгений Кошевой во время благотворительного концерта "Життя переможе/life will win" в Варшаве.

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"А сейчас на эту сцену выйдет человек – настоящий пример для всех россиян. Пока одни россияне получили в руки автоматы, он пошел и получил паспорт Украины – Валерий Жидков", — объявил Кошевой.

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После этого на сцену вышел Жидков и сказал, что "украинцев сейчас везде много".

"Когда началась война, ребята предложили — давай мы тебя будем называть тамбовский орк. Сразу, чтобы не было вопросов – "паляниця продається в крамниці біля "Укрзалізниці". Так что я готов, слава Украине", – отметил актер.

[ + – ] О гражданстве Валерия Жидкова смотрите с 55-й минуты

Начало войны с РФ – утро 24 февраля в семье Жидкова

Автор "Квартала 95" в интервью YouTube-каналу "Поговори со мной" рассказал, как началось 24 февраля для него и его родственников.

Семья юмориста решила уехать из Киева в более безопасное место – на дачу в Макаров (Бучанский район).

"Когда к нам зашли, жена сказала, что мы должны как-то уехать: "Если убьют, пусть убьют. Я не буду здесь сидеть и ждать, когда к нам придут с автоматами", — вспомнил он.

Жидков говорил о беседах со знакомыми и родственниками из России и как ему было трудно убедить их в правде.

"Самое смешное, что мои знакомые из России говорили мне: "У вас там опасно, приезжай к нам", – заметил он.

47-летний Валерий Жидков родился в российском городе Тамбов в семье милиционера.

Жидков – сценарист многих телевизионных проектов, ведущий программ "Вечерний Киев" и "ЧистоNews". Валерий Жидков постоянно выступает с авторскими номерами в шоу "Вечерник Квартал". Вместе с Владимиром Зеленским он вел программу "Пороблено в Україні".

Вместе с женой Марией он воспитывают двух дочерей – Елизавету и Софью.

Напомним, что недавно украинский паспорт получил российский журналист Александр Невзоров. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил присвоение гражданства Невзорову тем, что Украина должна пользоваться всеми методами в борьбе с РФ.