Приклад росіянам: актор "Кварталу-95" Валерій Жидков став громадянином України (відео)

Артист розповів, як колеги хотіли називати його "тамбовський орк". На концерті у Варшаві він сказав "контрольну фразу", за якою глядачі оцінили його рівень володіння українською мовою.

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Телеведучий та автор "Кварталу 95" Валерій Жидков отримав громадянство України. Про це повідомив його колега зі студії Євген Кошовий під час благодійного концерту "Життя переможе/life will win" у Варшаві.

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"А зараз на цю сцену вийде людина — справжній приклад для всіх росіян. Поки одні росіяни отримали в руки автомати, він пішов і отримав паспорт України — Валерій Жидков", — заявив Кошовий.

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Після цього на сцену вийшов Жидков і сказав, що "українців зараз багато".

"Коли почалася війна, хлопці запропонували — давай ми тебе називатимемо тамбовський орк. Відразу, щоб не було запитань — паляниця продається в крамниці біля "Укрзалізниці". Тож я готовий, слава Україні", — зазначив актор.

[ + – ] Про громадянство Валерія Жидкова дивіться з 55-ї хвилини

Початок війни з РФ — ранок 24 лютого у сім'ї Жидкова

Автор "Кварталу 95" в інтерв'ю YouTube-каналу "Поговори зі мною" розповів, як почалося 24 лютого для нього та його родичів.

Сім'я гумориста вирішила виїхати з Києва у безпечніше місце — на дачу в Макарів (Бучанський район).

"Коли до нас зайшли, дружина сказала, що ми маємо якось виїхати: "Якщо уб'ють, хай уб'ють. Я не сидітиму тут і чекатиму, коли до нас прийдуть з автоматами", — згадав він.

Жидков говорив про розмови зі знайомими та родичами з Росії і як йому було важко переконати їх у правді.

"Найсмішніше, що мої знайомі з Росії казали мені: "У вас там небезпечно, приїжджай до нас", — зауважив він.

47-річний Валерій Жидков народився у російському місті Тамбов у родині міліціонера.

Жидков — сценарист багатьох телевізійних проектів, ведучий програм "Вечірній Київ" та "ЧистоNews". Валерій Жидков постійно виступає з авторськими номерами у шоу "Вечірник Квартал". Разом із Володимиром Зеленським він вів програму "Пороблено в Україні".

Разом із дружиною Марією виховує двох дочок — Єлизавету та Софію.

Нагадаємо, що нещодавно український паспорт отримав російський журналіст Олександр Невзоров. Президент України Володимир Зеленський пояснив присвоєння громадянства Невзорову тим, що Україна має користуватись усіма методами у боротьбі з РФ.