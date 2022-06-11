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Приклад росіянам: актор "Кварталу-95" Валерій Жидков став громадянином України (відео)

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Валерій Жидков, Квартал-95, жидков Квартал-95
Фото: Instagram | Валерій Жидков отримав паспорт України

Артист розповів, як колеги хотіли називати його "тамбовський орк". На концерті у Варшаві він сказав "контрольну фразу", за якою глядачі оцінили його рівень володіння українською мовою.

Телеведучий та автор "Кварталу 95" Валерій Жидков отримав громадянство України. Про це повідомив його колега зі студії Євген Кошовий під час благодійного концерту "Життя переможе/life will win" у Варшаві.

"А зараз на цю сцену вийде людина — справжній приклад для всіх росіян. Поки одні росіяни отримали в руки автомати, він пішов і отримав паспорт України — Валерій Жидков", — заявив Кошовий.

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Після цього на сцену вийшов Жидков і сказав, що "українців зараз багато".

"Коли почалася війна, хлопці запропонували — давай ми тебе називатимемо тамбовський орк. Відразу, щоб не було запитань — паляниця продається в крамниці біля "Укрзалізниці". Тож я готовий, слава Україні", — зазначив актор.

Про громадянство Валерія Жидкова дивіться з 55-ї хвилини

Початок війни з РФ — ранок 24 лютого у сім'ї Жидкова

Автор "Кварталу 95" в інтерв'ю YouTube-каналу "Поговори зі мною" розповів, як почалося 24 лютого для нього та його родичів.

Сім'я гумориста вирішила виїхати з Києва у безпечніше місце — на дачу в Макарів (Бучанський район).

"Коли до нас зайшли, дружина сказала, що ми маємо якось виїхати: "Якщо уб'ють, хай уб'ють. Я не сидітиму тут і чекатиму, коли до нас прийдуть з автоматами", — згадав він.

Жидков говорив про розмови зі знайомими та родичами з Росії і як йому було важко переконати їх у правді.

"Найсмішніше, що мої знайомі з Росії казали мені: "У вас там небезпечно, приїжджай до нас", — зауважив він.

47-річний Валерій Жидков народився у російському місті Тамбов у родині міліціонера.

Жидков — сценарист багатьох телевізійних проектів, ведучий програм "Вечірній Київ" та "ЧистоNews". Валерій Жидков постійно виступає з авторськими номерами у шоу "Вечірник Квартал". Разом із Володимиром Зеленським він вів програму "Пороблено в Україні".

Разом із дружиною Марією виховує двох дочок — Єлизавету та Софію.

Нагадаємо, що нещодавно український паспорт отримав російський журналіст Олександр Невзоров. Президент України Володимир Зеленський пояснив присвоєння громадянства Невзорову тим, що Україна має користуватись усіма методами у боротьбі з РФ.