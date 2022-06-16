Месседж для украинцев: Макрон и Шольц сделали первые заявления в Киеве

Главы Франции и Германии намерены встретиться с Владимиром Зеленским и посетить Ирпень, "где были совершены массовые убийства". К визиту Макрона, Шольца и Драги также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сделали свои первые заявления во время посещения Киева.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Глава Франции в комментарии телеканалу BFMTV сказал, что хочет донести до украинцев свой месседж.

"Это послание европейского единства и поддержки в разговорах о настоящем и будущем, потому что ближайшие недели будут очень тяжелыми", — в частности, заявил он. Макрон также уверен, что его визит является "сильным символом для украинского народа".

Олаф Шольц, в свою очередь, пообещал помогать Украине столько, сколько понадобится. Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организовываем — финансовая, гуманитарная и в сфере вооружения — будет продолжена. Мы будем продолжать ее до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", — сказал он в комментарии.

Как уточняют журналисты, буквально через час после прибытия европейских лидеров в украинскую столицу, в городе началась воздушная тревога, что стало причиной для "небольшого шока". Также сообщается, что немецкого канцлера в поездке сопровождают специальные подразделения Федерального управления уголовной полиции.

К визиту Макрона, Шольца и Драги также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

[ + – ] Встреча Клауса Йоханниса на железнодорожном вокзале в Киеве.

Далее лидеры европейских держав намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить Ирпень.

"Мы собираемся выехать на место боевых действий, где были совершены массовые убийства, и провести запланированные интервью", — уточнил Макрон.

О чем будут говорить лидеры европейских стран в Киеве

Как заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, лидеры европейских держав "везут кандидатство в Евросоюз", сообщает телеканал "Дом".

По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, в рамках встречи с Владимиром Зеленским Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис обсудят продовольственную безопасность, поставки оружия и поддержку Украине.

Напомним, Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев утром 16 июня спецпоездом. Ожидается, что уже 17 июня будет рассмотрена заявка Украины на получение статуса кандидата.

Ранее Фокус сообщал, что руководству Украины понадобится вести переговоры с Кремлем. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед визитом в Киев.