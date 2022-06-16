Месседж для українців: Макрон та Шольц зробили перші заяви в Києві

Глави Франції та Німеччини мають на меті зустрітися з Володимиром Зеленським та відвідати Ірпінь, "де скоєні масові вбивства". До візиту Макрона, Шольца та Драґі також приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс.

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Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили свої перші заяви під час відвідування Києва.

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Глава Франції в коментарі телеканалу BFMTV сказав, що хоче донести до українців свій меседж.

"Це послання європейської єдності та підтримки в розмовах про сьогодення та майбутнє, тому що найближчі тижні будуть дуже важкими", — зокрема, заявив він. Макрон також упевнений, що його візит є "сильним символом для українського народу".

Олаф Шольц, зі свого боку, пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки знадобиться. Про це пише німецьке видання Bild.

"Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомогу, яку ми організовуємо — фінансова, гуманітарна та у сфері озброєння — продовжать. Ми будемо продовжувати її доти, доки це необхідно для боротьби України за незалежність", — сказав він у коментарі.

Як уточнюють журналісти, буквально за годину після прибуття європейських лідерів в українську столицю, в місті почалася повітряна тривога, що спричинило "невеликий шок". Також повідомляється, що німецького канцлера в поїздці супроводжують спеціальні підрозділи Федерального управління кримінальної поліції.

До візиту Макрона, Шольца та Драґі також приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс.

[ + – ] Зустріч Клауса Йоганніса на залізничному вокзалі в Києві

Далі лідери європейських держав мають на меті зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та відвідати Ірпінь.

"Ми збираємося виїхати на місце бойових дій, де скоєно масові вбивства, і провести заплановані інтерв'ю", — уточнив Макрон.

Про що говоритимуть лідери європейських країн у Києві

Як заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, лідери європейських держав "везуть кандидатство до Євросоюзу", повідомляє телеканал "Дім".

За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, в межах зустрічі з Володимиром Зеленським Макрон, Шольц, Драґі та Йоганніс обговорять продовольчу безпеку, постачання зброї та підтримку Україні.

Нагадаємо, Шольц, Макрон та Драґі прибули до Києва вранці 16 червня спецпотягом. Очікується, що вже 17 червня буде розглянуто заявку України на набуття статусу кандидата.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництву України доведеться вести переговори з Кремлем. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед візитом до Києва.