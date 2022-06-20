В Черновицкой области парень может получить 8 лет за убийство павлина (видео)

Полицейские в соцсетях обнаружили ролик, на котором молодой человек держал павлина за шею и бил о землю, отчего животное погибло. Участники инцидента идентифицированы.

Полиция Черновицкой области начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Изучая социальные сети, сотрудники местного ГУНП обнаружили ролик, на котором молодой человек держал павлина за шею и бил о землю, отчего животное погибло. Проводится расследование, правонарушителю грозит до восьми лет тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Местная полиция опросила участников происшествия. Выяснилось, что 18-летний житель с. Карапчев заранее купил павлина и во время отдыха с товарищами, нанес животному умышленные повреждения. Он схватил птицу за шею стал размахивать и бить ею о землю. Очевидно, что павлин погиб от полученных травм.

Полиция установила личности всех участников застолья. Данные об инциденте уже находятся в Едином реестре досудебных расследований, в соответствии со статьей о жестоком обращении с животными. Решается вопрос о том, чтобы сообщить нарушителю о подозрении и избрать меру пресечения.

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