У Чернівецькій області хлопець може отримати 8 років за вбивство павича (відео)

Поліцейські в соцмережах виявили ролик, на якому молодик тримав павича за шию та бив об землю, через що тварина загинула. Учасників інциденту ідентифіковано.

Поліція Чернівецької області розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Вивчаючи соціальні мережі, співробітники місцевого ГУНП виявили ролик, на якому молодик тримав павича за шию та бив об землю, через що тварина загинула. Проводиться розслідування, правопорушнику загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відео — не для слабкодухих, дітям і вагітним жінкам краще не дивитися.

Місцева поліція опитала учасників події. З'ясувалося, що 18-річний мешканець с. Карапчів заздалегідь купив павича та під час відпочинку з товаришами завдав умисних пошкоджень тварині. Він схопив птаха за шию та почав розмахувати й бити ним об землю. Очевидно, що павич загинув від отриманих травм.

Поліція встановила особи всіх учасників застілля. Дані про інцидент вже перебувають у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відповідно до статті про жорстоке поводження з тваринами. Вирішується питання про те, щоб повідомити порушнику про підозру й обрати запобіжний захід.

Раніше Фокус повідомляв, що під Сєвєродонецьком війська РФ знищили кінний клуб, у якому живцем згоріли всі коні. В останні кілька днів поряд із Метьолкіним тривали запеклі бойові зіткнення. Кінний клуб спалахнув під час обстрілів, а коней вчасно не евакуювали.

Нагадаємо, що через діяльність російських військових у Чорному морі загинули тисячі дельфінів. Одеський еколог Іван Русєв розповів, що дельфінів дезорієнтують гідролокатори, також морські ссавці отримують опіки та пошкодження від розривів мін.