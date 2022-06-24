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Украина Российско-украинская война

В Черном море из-за ВС РФ погибли около 3000 дельфинов, — эколог (фото)

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Погибший дельфин, Черное море, российские войска,
Фото: Facebook | Погибший дельфин

По словам Ивана Русева, прежде главную опасность для дельфинов несли браконьерские сети, а сейчас — война, развязанная россиянами не только против людей, но и самых разумных существ дикой природы.

Руководитель научно-исследовательского отдела природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев заявил, что как минимум 3 тыс. дельфинов погибли в Черном море — и это прямое следствие деятельности российских войск в Украине. Пост об этом эколог разместил на своей странице в Facebook.

По словам исследователя, проводится анализ данных из открытых источников в черноморских странах. Все больше новых сообщений о гибели дельфинов поступает из Болгарии и Румынии.

Русев отметил, что мощные гидролокаторы и взрывы разрушают чувствительную навигационную систему морских млекопитающих. В результате они теряют способность ориентироваться в пространстве, и, как следствие, не могут находить пищу.

Погибшие дельфины, Черное море. морская фауна, мины, эхолокация
Погибшие дельфины в Черном море.
Погибшие дельфины, Черное море. морская фауна, мины, эхолокация
Погибшие дельфины в Черном море.
Погибшие дельфины, Черное море. морская фауна, мины, эхолокация
Погибшие дельфины в Черном море.
Фото: Facebook
Погибшие дельфины, Черное море. морская фауна, мины, эхолокация
Погибшие дельфины в Черном море.
Погибшие дельфины, Черное море. морская фауна, мины, эхолокация
Погибшие дельфины, Черное море. морская фауна, мины, эхолокация
Погибшие дельфины, Черное море. морская фауна, мины, эхолокация
Погибшие дельфины, Черное море. морская фауна, мины, эхолокация

В итоге вывод неутешительный: дельфины, в отличие от ситуации прошлых лет, гибнут из-за боевых действий в Черном море. Если прежде главной опасностью для дельфинов в северо-западной части Черного моря были рыболовные, в т.ч. браконьерские, сети, то сейчас главная причина гибели — война, развязанная россиянами, не только против людей, но и самых разумных существ дикой природы.

Эксперты оценивают, что в общей сложности умерло уже не менее 3 тыс. особей.

Отмечается, что военная обстановка не позволяет специалистам провести масштабные исследования территории побережья, потому число погибших животных быть еще большим.

Ранее Фокус сообщал, что обитатели Черного моря получают ожоги и повреждения при разрывах мин. Анализировались данные, собранные за три месяца войны на побережье Национального парка, а также другая информация, полученная из Украины, Турции, Болгарии и Румынии.