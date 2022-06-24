В Черном море из-за ВС РФ погибли около 3000 дельфинов, — эколог (фото)

По словам Ивана Русева, прежде главную опасность для дельфинов несли браконьерские сети, а сейчас — война, развязанная россиянами не только против людей, но и самых разумных существ дикой природы.

Руководитель научно-исследовательского отдела природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев заявил, что как минимум 3 тыс. дельфинов погибли в Черном море — и это прямое следствие деятельности российских войск в Украине. Пост об этом эколог разместил на своей странице в Facebook.

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По словам исследователя, проводится анализ данных из открытых источников в черноморских странах. Все больше новых сообщений о гибели дельфинов поступает из Болгарии и Румынии.

Русев отметил, что мощные гидролокаторы и взрывы разрушают чувствительную навигационную систему морских млекопитающих. В результате они теряют способность ориентироваться в пространстве, и, как следствие, не могут находить пищу.

[ + – ] Погибшие дельфины в Черном море. [ + – ] Погибшие дельфины в Черном море. [ + – ] Погибшие дельфины в Черном море. Фото: Facebook [ + – ] Погибшие дельфины в Черном море.

В итоге вывод неутешительный: дельфины, в отличие от ситуации прошлых лет, гибнут из-за боевых действий в Черном море. Если прежде главной опасностью для дельфинов в северо-западной части Черного моря были рыболовные, в т.ч. браконьерские, сети, то сейчас главная причина гибели — война, развязанная россиянами, не только против людей, но и самых разумных существ дикой природы.

Эксперты оценивают, что в общей сложности умерло уже не менее 3 тыс. особей.

Отмечается, что военная обстановка не позволяет специалистам провести масштабные исследования территории побережья, потому число погибших животных быть еще большим.

Ранее Фокус сообщал, что обитатели Черного моря получают ожоги и повреждения при разрывах мин. Анализировались данные, собранные за три месяца войны на побережье Национального парка, а также другая информация, полученная из Украины, Турции, Болгарии и Румынии.