У Чорному морі через ЗС РФ загинуло близько 3000 дельфінів, — еколог (фото)

За словами Івана Русєва, насамперед головну небезпеку для дельфінів несли браконьєрські сіті, а зараз — війна, розв'язана росіянами не лише проти людей, а й найрозумніших істот дикої природи.

Керівник науково-дослідного відділу природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв заявив, що щонайменше 3 тис. дельфінів загинули в Чорному морі — і це прямий наслідок діяльності російських військ в Україні. Пост про це еколог розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами дослідника, проводиться аналіз даних із відкритих джерел у чорноморських країнах. Дедалі більше нових повідомлень про загибель дельфінів надходить із Болгарії та Румунії.

Русєв зазначив, що потужні гідролокатори та вибухи руйнують чутливу навігаційну систему морських ссавців. Через війну вони втрачають здатність орієнтуватися в просторі та, як наслідок, неспроможні знаходити їжу.

[ + – ] Загиблі дельфіни у Чорному морі. [ + – ] Загиблі дельфіни у Чорному морі. [ + – ] Загиблі дельфіни у Чорному морі. Фото: Facebook [ + – ] Загиблі дельфіни у Чорному морі.

У результаті висновок невтішний: дельфіни, на відміну від минулих років, гинуть через бойові дії в Чорному морі. Якщо насамперед головною небезпекою для дельфінів у північно-західній частині Чорного моря були рибальські, у т.ч. браконьєрські, тенета, то зараз головна причина загибелі — війна, розв'язана росіянами, не тільки проти людей, а й найрозумніших істот дикої природи.

Експерти оцінюють, що загалом померло вже не менше 3 тис. особин.

Зазначається, що військова обстановка не дозволяє фахівцям провести масштабні дослідження території узбережжя, тому кількість загиблих тварин буде ще більшою.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі Чорного моря одержують опіки та пошкодження при розривах мін. Аналізувалися дані, зібрані за три місяці війни на узбережжі Національного парку, а також інша інформація, отримана з України, Туреччини, Болгарії та Румунії.