Шмыгаль назвал вероятную дату начала учебного процесса в школах и вузах

По словам премьер-министра, учебный год будет проходить в очном режиме, за исключением регионов, которые не контролируются Киевом или где продолжаются бои.

Кабинет министров в условиях войны и военного положения рекомендует начать учебный процесс в школах с 1 сентября, а в вузах — с 15 августа. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, учебный год стартует в очном режиме с 1 сентября. Однако, в украинских регионах, которые не контролируются Киевом или где продолжаются боевые действия, процесс будет проходить в дистанционном формате для безопасности детей.

Шмыгаль подчеркнул, что местные власти должны проработать организацию очной и смешанной формы обучения. В высших учебных заведениях процесс стартует с 15 августа, за исключением первых курсов.

По словам премьер-министра Украины, военно-гражданские администрации обязаны:

организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в убежища, а также внедрить уроки безопасности;

визуализировать короткие пути в убежища во всех учебных заведениях;

организовать все условия пребывания и обучения в убежищах;

установить тревожные кнопки на случай чрезвычайной ситуации во всех заведениях.

"ГСЧС в скором времени завершит разработку протоколов безопасности, а далее ВГА должны утвердить на их основе индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения и ознакомить с ними учеников и родителей", — продолжил Шмыгаль в ходе заседания и добавил, что школы, вузы и детские сады должны функционировать на подконтрольных Киеву территориях, в которых не проходят боевые действия.

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Напомним, ранее Министерство образования анонсировало старт учебного процесса в Украине с 1 сентября в очном режиме. По данным ведомства, школьники и студенты должны быть готовы к тому, что в первый день осени им нужно будет явиться в школы и вузы.

Позже в Минобразования допустили, что учебный процесс в Украине может стартовать в середине августа. Как отмечал министр Сергей Шкарлет, вузы могут получить разрешение для старта образовательного процесса ранее намеченного срока.