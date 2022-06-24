Шмигаль назвав імовірну дату початку навчального процесу в школах і вишах

За словами прем'єр-міністра, навчальний рік проходитиме в очному режимі, за винятком регіонів, які не контролюються Києвом або де точаться бої.

Кабінет міністрів в умовах війни та воєнного стану рекомендує розпочати навчальний процес у школах із 1 вересня, а у вишах — із 15 серпня. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, навчальний рік стартує в очному режимі з 1 вересня. Проте в українських регіонах, які не контролюються Києвом або де продовжуються бойові дії, процес проходитиме в дистанційному форматі для безпеки дітей.

Шмигаль наголосив, що місцева влада має пропрацювати організацію очної та змішаної форми навчання. У вищих навчальних закладах процес розпочнеться з 15 серпня, за винятком перших курсів.

За словами прем'єр-міністра України, військово-цивільні адміністрації зобов'язані:

організувати регулярні навчання з евакуації учнів у сховища та навіть запровадити уроки безпеки;

візуалізувати короткі шляхи до сховищ у всіх навчальних закладах;

організувати всі умови перебування та навчання в сховищах;

встановити тривожні кнопки на випадок надзвичайної ситуації в усіх закладах.

"ДСНС незабаром завершить розробку протоколів безпеки, а далі ВДА мають затвердити на їхній основі індивідуальні протоколи безпеки для кожного навчального закладу й ознайомити з ними учнів і батьків", — продовжив Шмигаль під час засідання й додав, що школи, вузи та дитячі садки повинні функціонувати на підконтрольних Києву територіях, де не проходять бойові дії.

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Нагадаємо, раніше Міністерство освіти анонсувало старт навчального процесу в Україні з 1 вересня в очному режимі. За даними відомства, школярі та студенти мають бути готові до того, що першого дня осені їм потрібно буде з'явитися в школи та виші.

Пізніше в Міносвіти припустили, що навчальний процес в Україні може стартувати в середині серпня. Як зазначав міністр Сергій Шкарлет, вищі навчальні заклади можуть отримати дозвіл для старту освітнього процесу раніше за намічений термін.