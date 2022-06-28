5 экопреступлений РФ. Украина переживает масштабное вмешательство в окружающую среду, — эксперт

Замглавы комитета ВР по экополитике и главный координатор Оперативного штаба по фиксации экопреступлений Елена Криворучкина рассказала Фокусу об экологических убытках Украины из-за российского вторжения.

В результате полномасштабного вторжения России Украина испытывает сокрушительное вмешательство в свою окружающую среду. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по экополитике и главный координатор Оперативного штаба по фиксации экопреступлений Елена Криворучкина назвала пять наиболее страшных для Украины экологических преступлений страны-агрессора. Об этом пишет Фокус в статье "Пылающие леса и погибшие дельфины. Елена Криворучкина о том, как заставить Россию заплатить за экопреступления".

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По словам народного депутата, вмешательство РФ является повсеместным и массовым. Тем не менее, можно выделить те преступления, которые приносят наибольший урон государству и отражаются либо отразятся в будущем на жизни всех граждан:

Загрязнение атмосферного воздуха. Оно остается в наших легких и будет провоцировать как онкозаболевания, так и другие опасные болезни. То есть речь идет о долгосрочных последствиях. "Взрывы нефтебаз, пожары на предприятиях и химических заводах — все это не может пройти просто так", — подчеркивает Криворучкина. Загрязнение Черного и Азовского морей. Когда в мирное время в какой-либо акватории появляется нефтяное пятно, то это привлекает всеобщее внимание. Туда направляют все силы, мир откликается на случившееся, пытаясь исправить ситуацию. "Но сейчас мы не можем ни на что повлиять, к сожалению. И сколько еще нефти будет утекать в море, никто спрогнозировать не сможет", — говорит эксперт. Леса: пожары, вынужденная вырубка для украинской армии и похищенная россиянами древесина. Разминирование: как в почве, так и в акваториях. Сегодня в Черном море "разбросано" от 400 до 600 мин. Они срываются с якоря, дрейфуют, люди взрываются. "Масштаб минирования в Украине невероятный", — комментирует координатор Оперативного штаба. Подрыв дамбы на Северо-Крымском канале. Одно только воровство воды оккупантами оценивается в 32,6 млн грн ежесуточно из бюджета Украины, то есть за весь период вторжения это более 3 млрд грн. "И это если не говорить о пострадавшей в результате взрыва окружающей среде", — добавляет спикер.

Как уточняет Криворучкина, с начала войны Оперативный штаб проработал информацию по более чем 2,2 тыс. событий, которые могли содержать состав экопреступления. В Единый реестр экоущерба уже внесено более 300 случаев, сейчас по этим фактам осуществляется дополнительный сбор информации.

Напомним, в начале марта Экологическая инспекция Украины создала чат-бот для фиксации экопреступлений России. Чат-бот позволил пользователям выбрать из предложенного списка вид экологического преступления и указать масштабы нарушения.