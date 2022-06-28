5 екозлочинів РФ. Україна переживає масштабне втручання в довкілля, — експертка

Заступниця голови комітету ВР з екополітики та головна координаторка Оперативного штабу з фіксації екозлочинів Олена Криворучкіна розповіла Фокусу про екологічні збитки України через російське вторгнення.

У результаті повномасштабного вторгнення Росії Україна зазнає нищівного втручання у своє довкілля. Заступниця голови комітету Верховної Ради з екополітики та головна координаторка Оперативного штабу з фіксації екозлочинів Олена Криворучкіна назвала п'ять найстрашніших для України екологічних злочинів країни-агресора. Про це пише Фокус у статті " Палаючи ліси та загиблі дельфіни. Олена Криворучкіна про те, як змусити Росію заплатити за екозлочини".

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За словами народної депутатки, втручання РФ є повсюдним і масовим. Тим не менш, можна виділити ті злочини, які приносять найбільшу шкоду державі та відбиваються або відіб'ються в майбутньому на житті всіх громадян:

Забруднення атмосферного повітря. Воно залишається в наших легенях і провокуватиме як онкозахворювання, так і інші небезпечні хвороби. Тобто йдеться про довгострокові наслідки. "Вибухи нафтобаз, пожежі на підприємствах і хімічних заводах — все це не може пройти просто так", — наголошує Криворучкіна. Забруднення Чорного й Азовського морів. Коли в мирний час у будь-якій акваторії з'являється нафтова пляма, це привертає загальну увагу. Туди спрямовують усі сили, світ відгукується на те, що трапилося, намагаючись виправити ситуацію. "Але зараз ми не можемо ні на що вплинути, на жаль. І скільки ще нафти витікатиме в море, ніхто спрогнозувати не зможе", — каже експертка. Ліси: пожежі, вимушена вирубка для української армії та викрадена росіянами деревина. Розмінування: як у ґрунті, так і в акваторіях. Сьогодні в Чорному морі "розкидано" від 400 до 600 мін. Вони зриваються з якоря, дрейфують, люди вибухають. "Масштаб мінування в Україні є неймовірним", — коментує координаторка Оперативного штабу. Підрив греблі на Північно-Кримському каналі. Лише крадіжка води окупантами оцінюється в 32,6 млн грн щодобово з бюджету України, тобто за весь період вторгнення це понад 3 млрд грн. "І це якщо не говорити про постраждале внаслідок вибуху довкілля", — додає спікерка.

Як уточнює Криворучкіна, з початку війни Оперативний штаб пропрацював інформацію щодо більш ніж 2,2 тис. подій, які могли містити склад екозлочину. До Єдиного реєстру екозбитків уже внесено понад 300 випадків, зараз за цими фактами здійснюється додатковий збір інформації.

Нагадаємо, на початку березня Екологічна інспекція України створила чат-бот для фіксації екозлочинів Росії. Чат-бот дозволив користувачам вибрати із запропонованого списку вид екологічного злочину та вказати масштаби порушення.