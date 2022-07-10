С 11 июля в Украине начнут штрафовать за любое курение в общественных местах

Под запрет теперь подпадают не только обычные сигареты, но и электронные, а также нагревательные устройства, кальяны и травяные изделия.

С 11 июля вступает в силу запрет на курение в общественных местах, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Он напомнил, что в декабре 2021 года Рада усилила антитабачные ограничения, и теперь нововведения начинают действовать. В частности, запрещается любое курение в общественных местах, в том числе электронных сигарет, нагревательных устройств, кальянов и травяных изделий, а в заведениях общепита больше не будет зон или помещений для курения.

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По словам Радуцкого, нарушение закона будет стоить украинцам 51-350 грн штрафа, заведения общепита могут оштрафовать на сумму 3-15 тыс. грн.

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Закон также вводит запрет на продажу несовершеннолетним табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания. Продажа им таких изделий будет наказываться штрафом в размере 1020 грн, за повторное нарушение в течение года накажут штрафом в размере 10 200 грн.

"Отмечу, что закон №1978, принятый Верховной Радой, приближает нас к европейскому законодательству. Мы выполняем требования Директивы 2014/40/ЕС и Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Соответственно, закон – это еще один шаг на пути евроинтеграции", — подчеркнул Михаил Радуцкий.

Сколько в Украине курильщиков?

При этом он констатирует, что соцопрос Киевского международного института социологии свидетельствует о том, что 80% украинцев одобряют запрет курения в общественных местах табачных изделий для электрического нагрева. 92% опрошенных поддерживают запрет продажи несовершеннолетним устройств для нагрева табака и электронных сигарет.

Однако это же исследование показало, что из-за войны в Украине стало больше ежедневных курильщиков: в сравнении с 2020 годом их количество выросло с 23,1% до 28,3%.

"Начинают курить бросившие много лет назад. В настоящее время мы можем воспринимать это только как досадный факт, — отметил Радуцкий. — Но надеюсь, что в будущем удастся переломить негативную тенденцию, побуждать людей находить другие инструменты для нейтрализации негативных эмоций и стресса".

Напомним, 16 декабря Верховная Рада проголосовала за этот закон. В частности, он также запрещает продавать некоторые виды сигарет: самокрутки и табак для них, сигареты с капсулами, табачные изделия с витаминами или добавками, которые меняют цвет. Кроме того под запретом окажутся те сигареты, в которых содержится никотина более чем 1 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг.