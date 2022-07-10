"Войне конца не видно". Школы в Польше с сентября ждут еще 200 тысяч украинских детей

Об этом сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек.

Польша ожидает с сентября еще двести тысяч украинских детей. Об этом сообщил министр образования этой страны Пшемыслав Чарнек в эфире "Польского радио".

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"Мы приняли 200 тысяч украинских детей. Из них 160 тысяч – в школы и 40 тысяч – в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч могут присоединиться с 1 сентября. Пока конца войне в Украине не видно, так что это будут дети, которые уже находятся здесь и приедут еще", — сказал министр.

Также он отметил, что часть школьников, вероятно, захочет учиться дистанционно со своими сверстниками из Украины, "оставшись за компьютерами".

Чарнек напомнил, что его министерство предложило создать украинские классы в польских школах и преподавать в них польский язык. И он отметил, что это удалось реализовать.

В июне министр говорил, что каждый украинец, поступивший в польскую школу, должен быть переведен в следующий класс.

У министра спросили, увенчались ли эти его планы успехом и если нет, то сколько школьников из Украины остались на второй год. Чарнек ответил, что такой информации у него нет. И если бы кто-то не перевел своего ученика из Украины в следующий класс, то разразился бы скандал, и он точно бы о нем услышал.

Напомним, с 24 февраля Польша приняла более 4 миллионов украинских беженцев, которые спасались от вторжения России в Украину. В рамках оказания широкой поддержки украинцам Польша предоставляет им право на проживание и обеспечивает доступ к образованию, здравоохранению и социальным пособиям.