"Війні кінця не видно". Школи в Польщі з вересня чекають ще 200 тисяч українських дітей

Про це повідомив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек.

Польща чекає з вересня на двісті тисяч українських дітей. Про це повідомив міністр освіти цієї країни Пшемислав Чарнек в ефірі "Польського радіо".

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"Ми прийняли 200 тисяч українських дітей. З них 160 тисяч — до шкіл і 40 тисяч — до дитсадків. За нашими оцінками, ще 200 тисяч можуть приєднатися з 1 вересня. Поки кінця війні в Україні не видно, то це будуть діти, які вже перебувають тут і приїдуть ще", — сказав міністр.

Також він зазначив, що частина школярів, ймовірно, захоче вчитися дистанційно зі своїми однолітками з України, "залишившись за комп'ютерами".

Чарнек нагадав, що його міністерство запропонувало створити українські класи в польських школах та викладати в них польську мову. І він наголосив, що це вдалося реалізувати.

У червні міністр говорив, що кожен українець, який вступив до польської школи, має бути переведений до наступного класу.

У міністра запитали, чи увінчалися ці його плани успіхом і якщо ні, скільки школярів з України залишилися на другий рік. Чарнек відповів, що такої інформації він не має. І якби хтось не перевів свого учня з України до наступного класу, то вибухнув би скандал, і він точно про нього б почув.

Нагадаємо, з 24 лютого Польща прийняла понад 4 мільйони українських біженців, які рятувалися від вторгнення Росії до України. В межах надання широкої підтримки українцям Польща надає їм право на проживання та забезпечує доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги.