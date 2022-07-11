Два месяца лежал с переломанным позвоночником: в Харькове умер пес, которого бросили хозяева (видео)

Собака получила травмы во время авиаудара ВС РФ и несколько месяцев терпела страшную боль, пытаясь выжить без хозяев.

В Харькове после нескольких месяцев борьбы за жизнь скончался пес Саид. Хозяева оставили травмированное животное умирать под завалами дома, а сами спешно уехали из города, сообщили зооактивисты UAnimals.

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Зооволонтеры рассказали в соцсети трагическую историю собаки и показали последнее видео с ним.

На видеокадрах парализованный пес лежит во дворе частного дома. В дом, где Саид жил вместе с хозяевами, попал снаряд российских оккупантов. Собаку завалило обломками и она получила травмы позвоночника.

Хозяева решили не брать травмированное животное с собой и эвакуировались без домашнего питомца.

Два месяца пес пролежал на земле и просто выживал на воде и корме, который оставляли неравнодушные люди. Чтобы создать Саиду хотя бы минимальные условия, соседи его хозяев подложили животному под голову подушку.

Через восемь недель после травмы больного пса приютила зоозащитница. К лечению Саида присоединились украинцы. Но, несмотря на все усилия активистов, медиков и благотворителей, пес умер.

Напомним, несколькими днями ранее неизвестный военнослужащий на автозаправке WOG в Днепре расстрелял с винтовки собаку со щенками. По предварительной версии мужчина оказался недовольным качеством обслуживания на заправке и выместил злость на животных.

Фокус также писал о том, что саперам удалось спасли собаку, которую российские военные избили и заминировали в Киевской области. Пес по кличке Лис длительное время пролежал в яме, не мог выбраться из-за перебитых лап. Зоозащитники надеются, что он вновь сможет ходить после реабилитации.