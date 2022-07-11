Два місяці лежав із переламаним хребтом: у Харкові помер пес, якого кинули господарі (відео)

Собака отримав травми під час авіаудару ЗС РФ і кілька місяців терпів страшний біль, намагаючись вижити без господарів.

У Харкові після кількох місяців боротьби за життя помер Саїд. Господарі залишили травмовану тварину вмирати під завалами будинку, а самі спішно поїхали з міста, повідомили зооактивісти UAnimals.

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Зооволонтери розповіли в соцмережі трагічну історію собаки та показали останнє відео з ним.

На відеокадрах паралізований пес лежить на подвір'ї приватного будинку. У будинок, де Саїд мешкав разом із господарями, влучив снаряд російських окупантів. Собаку завалило уламками й він отримав травми хребта.

Господарі вирішили не брати травмовану тварину із собою та евакуювалися без домашнього вихованця.

Два місяці пес пролежав на землі та просто виживав на воді та кормі, яку залишали небайдужі люди. Щоб створити Саїду бодай мінімальні умови, сусіди його господарів підклали тварині під голову подушку.

Через вісім тижнів після травми хворого пса дала притулок зоозахисниця. До лікування Саїда приєдналися українці. Але, незважаючи на всі зусилля активістів, медиків і благодійників, пес помер.

Нагадаємо, кількома днями раніше невідомий військовослужбовець на автозаправці WOG у Дніпрі розстріляв із гвинтівки собаку з цуценятами. За попередньою версією чоловік виявився незадоволеною якістю обслуговування на заправці та зігнав злість на тварин.

Фокус також писав про те, що саперам вдалося врятували собаку, якого російські військові побили та замінували в Київській області. Пес на прізвисько Лис тривалий час пролежав у ямі, не міг вибратися через перебиті лапи. Зоозахисники сподіваються, що він знову зможе ходити після реабілітації.