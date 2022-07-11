"Петля на шеях украинцев": МИД Украины ответил на указ Путина об ускоренной выдаче гражданства РФ

По словам Дмитрия Кулебы, указ Путина об ускоренной процедуре гражданства РФ для всех жителей Украины свидетельствует лишь о захватнических аппетитах российского президента. Но ВСУ пресекут такие попытки.

Руководство украинского МИДа заявило о том, что указ Путина, который упрощает процедуру оформления гражданства РФ для украинцев, служит очередным подтверждением курса на захват украинских земель, уничтожение Украинского государства и принудительную ассимиляцию. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попытки навязать российское гражданство ни к чему не приведут и призвал стран-партнеров еще больше вооружить Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

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По словам украинских дипломатов, такая попытка паспортизации граждан Украины юридически ничтожна, и что так кремлевское руководство пытается затянуть петлю на шеях жителей оккупированных территорий Украины.

"Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина, — прокомментировал Дмитрий Кулеба подписание указа российским президентом. — Я убежден, что ВСУ положат им конец при должной поддержке партнеров".

В ответ на это министр призвал западные страны увеличить военную помощь Украине, в частности, в плане тяжелого вооружения, и ввести дополнительные ограничения в отношении РФ.

До того, как в понедельник, 11 июля Владимир Путин подписал закон об ускоренной процедуре предоставления гражданства для всем без исключениям украинцам, быстрая процедура получения гражданства была доступна только для жителей оккупированных Донецкой, Луганской, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Фокус разбирался в том, чем США будут вооружать Украину в дальнейшем. В частности, есть данные о том, что Украине передадут новые реактивные системы ATACMS и GMLRS калибра 227 мм.

Напомним, что Лукашенко готовится атаковать Украину ракетами ВС РФ. В воздушном пространстве Беларуси был замечен самолет-разведчик, затем на аэродромы РБ начали активно подвозить российские самолеты, которые перевозят ракеты.