"Петля на шиях українців": МЗС України відповіло на указ Путіна про прискорене видавання громадянства РФ

За словами Дмитра Кулеби, указ Путіна про прискорену процедуру громадянства РФ для всіх жителів України свідчить лише про загарбницькі апетити російського президента. Але ЗСУ припинять такі спроби.

Керівництво українського МЗС заявило про те, що указ Путіна, який спрощує процедуру оформлення громадянства РФ для українців, є черговим підтвердженням курсу на захоплення українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію. Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що спроби нав'язати російське громадянство ні до чого не приведуть і закликав країн-партнерів ще більше озброїти Україну. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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За словами українських дипломатів, така спроба паспортизації громадян України є юридично нікчемною, і що так кремлівське керівництво намагається затягнути петлю на шиях мешканців окупованих територій України.

"Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна, — прокоментував Дмитро Кулеба підписання указу російським президентом. — Я переконаний, що ЗСУ покладуть їм кінець за належної підтримки партнерів".

У відповідь на це міністр закликав західні країни збільшити військову допомогу Україні, зокрема, щодо важкого озброєння, і запровадити додаткові обмеження проти РФ.

До того, як у понеділок, 11 липня, Володимир Путін підписав закон про прискорену процедуру надання громадянства для всіх без винятків українців, швидка процедура отримання громадянства була доступна лише для мешканців окупованих Донецької, Луганської, а також Запорізької та Херсонської областей.

Раніше Фокус розбирався в тому, чим США озброюватимуть Україну надалі. Зокрема, є дані про те, що Україні передадуть нові реактивні системи ATACMS та GMLRS калібру 227 мм.

Нагадаємо, що Лукашенко готується атакувати Україну ракетами ЗС РФ. У повітряному просторі Білорусі було помічено літак-розвідник, потім на аеродроми РБ почали активно підвозити російські літаки, які перевозять ракети.