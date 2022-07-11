Нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий попал в ДТП (фото)

Сначала СМИ писали, что политик стал участником смертельной аварии на Новоирпенской трассе. Но сам политик опроверг это, заявив, что авария с его участием произошла в другом месте.

11 июля под Киевом на Новоирпенском шоссе лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Мercedes, оба водителя погибли на месте, сообщил телеграм-канал dtp.kiev.ua.

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Очевидцы рассказали, что трассу срочно перекрыла полиция, снимать на месте происшествия запретили, угрожая автоматическим оружием. Поэтому тут же появились предположения, что участником ДТП стал "какой-то уважаемый человек, возможно, нардеп".

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что участником этого ДТП был народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, который находился на пассажирском месте и получил легкие травмы. При этом Геращенко изложил другую версию происходящего: легковой автомобиль "догнала" фура.

Это сообщение тут же подхватили СМИ.

Другое ДТП

Александр Куницкий подтвердил, что сегодня попал в ДТП, однако произошло оно в другое время и в другом месте — на Рыбальской набережной.

"Около 16:00 огромная фура врезалась в стоящие машины и просто собрала нас "в гармошку", никто не пострадал. Это произошло в Киеве, на Рыбальской набережной", — заверил он.

Слова нардепа подтвердило разошедшееся по телеграм-каналам фото с места ДТП.

Вскоре Антон Геращенко исправил свое сообщение.

Напомним, 11 марта Александра Куницкого задержали на блокпосту в Киеве и передали его сотрудникам СБУ. Как сообщил бывший нардеп Борислав Береза, причиной задержания якобы стала видеосъемка, которую Куницкий проводил возле блокпоста, что запрещено в военное время.

Осенью 2021 года харьковские полицейские остановили Куницкого за рулем автомобиля Porsche в связи с нарушением правил дорожного движения.

До политической карьеры Куницкий завоевал популярность в качестве автоблогера. Он выпускал видео на YouTube-канале ZPSanek.