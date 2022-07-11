Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький потрапив у ДТП (фото)

Спочатку ЗМІ писали, що політик став учасником смертельної аварії на Новоірпінській трасі. Але сам політик спростував це, заявивши, що аварія за його участю сталася в іншому місці.

11 липня під Києвом на Новоірпінському шосе лоб у лоб зіткнулися автомобілі BMW і Mercedes, обидва водії загинули на місці, повідомив телеграм-канал dtp.kiev.ua.

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Очевидці розповіли, що трасу терміново перекрила поліція, знімати на місці події заборонили, погрожуючи автоматичною зброєю. Тому одразу ж з'явилися припущення, що учасником ДТП стала "якась шановна людина, можливо, нардеп".

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що учасником цієї ДТП був народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький, який перебував на пасажирському місці й отримав легкі травми. При цьому Геращенко виклав іншу версію: легковий автомобіль "наздогнала" фура.

Це повідомлення відразу підхопили ЗМІ.

Інша ДТП

Олександр Куницький підтвердив, що сьогодні потрапив у ДТП, проте сталося воно в інший час та в іншому місці — на Рибальській набережній.

"Приблизно о 16:00 величезна фура врізалася в машини, що стояли, і просто зібрала нас "у гармошку", ніхто не постраждав. Це сталося в Києві, на Рибальській набережній", — запевнив він.

Слова нардепа підтвердило фото з місця ДТП, що розійшлося по телеграм-каналах.

Згодом Антон Геращенко виправив своє повідомлення.

Нагадаємо, 11 березня Олександра Куницького затримали на блокпосту в Києві та передали його співробітникам СБУ. Як повідомив колишній нардеп Борислав Береза, причиною затримання нібито стала відеозйомка, яку Куницький проводив біля блокпоста, що заборонено у воєнний час.

Восени 2021 року харківські поліцейські зупинили Куницького за кермом автомобіля Porsche через порушення правил дорожнього руху.

До політичної кар'єри Куницький завоював популярність як автоблогер. Він випускав відео на YouTube-каналі ZPSanek.