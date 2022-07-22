UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Украинские беженцы за рубежом: полезная информация и реальные истории ТОП-10 стран для беженцев из Украины: финансовая помощь, работа, медицина, обучение детей

Жилье для переселенцев. Как Франция принимает у себя беженцев из Украины

Евгения Королёва
1056
Франция, украинцы во Франции, беженцы из Украины во Франции, работа во Франции, трудоустройство во Франции, разрешение на работу во Франции,
Фото: Getty Images | Беженки из Украины нашли работу на швейной фабрике в Страсбурге (Франция)

Из всех европейских стран во Франции действует самый короткий период легального пребывания для украинцев – шесть месяцев. Зато здесь готовы обеспечивать беженцев из Украины жильем и обещают финансовую помощь.

За четыре месяца полномасштабной войны Франция приняла у себя почти сто тысяч украинских переселенцев. Правительство пытается как можно интенсивнее интегрировать новоприбывших в местную среду, помогает гражданам Украины с поселением, а также гарантирует оказание полноценной медицинской помощи при необходимости.

Франция: №7 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 92,2 тыс. (по состоянию на 4 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 92,2 тыс.

Франция, украинцы во Франции, беженцы из Украины во Франции, помощь беженцам из Украины, работа во Франции, трудоустройство во Франции, разрешение на работу во Франции, разрешение на пребывание для украинцев, социал для украинцев
Франция: №7 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины
Фото: Pexels

Как переселенцы из Украины могут остаться во Франции легально

  • Украинцы во Франции могут получить статус временной защиты на 6 месяцев. Временная защита дает право проживать на территории страны, доступ к рынку труда и медуслугам.
  • Если человек решил не подаваться на временную защиту, он может находиться на территории страны 90 дней в безвизовом режиме. Для того, чтобы продолжить этот срок, граждане Украины могут временное разрешение на пребывание в стране (autorisation provisoire de séjour). Для этого надо обратиться в префектуру по месту жительства.
  • В Париже работает единый Центр приема граждан Украины (Urgence Ukraine), где можно получить всю необходимую помощь по временному поселению, оформлению статуса временной защиты и социальной помощи. В центре есть консульский пункт для решения вопросов, связанных с идентификацией личности и паспортами. Для оформления временной защиты в других регионах надо обращаться в префектуру по месту жительства, вот тут можно посмотреть карту с адресами.
  • Со статусом временной защиты граждане Украины могут обратиться в префектуру с просьбой о бесплатном размещении. Жилье предоставляется как минимум на три месяца, что, как подчеркивают в Министерстве внутренних и иностранных дел Франции, позволяет прибывшим лучше интегрироваться в новую среду. Также рекомендуется связаться с местными отделениями группы Action Logement, которая занимается социальной поддержкой и может помочь приобрести мебель и технику для жилья.
Франция, украинцы во Франции, беженцы из Украины во Франции, помощь беженцам из Украины, работа во Франции, трудоустройство во Франции, разрешение на работу во Франции, разрешение на пребывание для украинцев, социал для украинцев
Женщина из Украины регистрируется в центре для беженцев в Бордо (Франция)
Фото: Getty Images

Финансовая помощь украинцам во Франции

Во французском офисе по иммиграции и интеграции (OFFI) украинцы могу получить карту ADA, через которую организована выплата финансовой помощи в размере 6,8 евро в день на человека (или 14,2 евро, если государство не смогло найти подходящее жилье для размещения переселенца.

Медицинская помощь украинцам во Франции

Оформление статуса временной защиты дает право получить медпомощь в стране. Важно: медицинская страховка покрывает не только консультации с профильными врачами и лечение, но и ряд других услуг, в том числе лабораторные анализы, стоматологию, услуги акушерки при беременности. В большинстве случаев медстраховка также покрывает приобретение очков для зрения, зубных протезов, слуховых аппаратов и других медицинских приборов.

Трудоустройство украинцев во Франции

Получатели временной защиты имеют полный доступ к национальному рынку труда наравне с местными жителями.

Обучение детей украинцев во Франции

После получения статуса временной защиты украинские дети до 18 лет получают доступ к национальной системе образования. Посещение школы является обязательным в стране. По состоянию на 7 июля 2022 года во французских школах обучается около 18 815 украинских учащихся. 58% учащихся посещают детские сады и начальные школы. Важно: в государственных яслях можно разместить детей до трех лет.

Важно
ТОП-10 стран для беженцев из Украины: финансовая помощь, работа, медицина, обучение детей