Жилье для переселенцев. Как Франция принимает у себя беженцев из Украины

Из всех европейских стран во Франции действует самый короткий период легального пребывания для украинцев – шесть месяцев. Зато здесь готовы обеспечивать беженцев из Украины жильем и обещают финансовую помощь.

За четыре месяца полномасштабной войны Франция приняла у себя почти сто тысяч украинских переселенцев. Правительство пытается как можно интенсивнее интегрировать новоприбывших в местную среду, помогает гражданам Украины с поселением, а также гарантирует оказание полноценной медицинской помощи при необходимости.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Франция: №7 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 92,2 тыс. (по состоянию на 4 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 92,2 тыс.

[ + – ] Франция: №7 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Как переселенцы из Украины могут остаться во Франции легально

Украинцы во Франции могут получить статус временной защиты на 6 месяцев. Временная защита дает право проживать на территории страны, доступ к рынку труда и медуслугам.

Если человек решил не подаваться на временную защиту, он может находиться на территории страны 90 дней в безвизовом режиме. Для того, чтобы продолжить этот срок, граждане Украины могут временное разрешение на пребывание в стране (autorisation provisoire de séjour). Для этого надо обратиться в префектуру по месту жительства.

В Париже работает единый Центр приема граждан Украины (Urgence Ukraine), где можно получить всю необходимую помощь по временному поселению, оформлению статуса временной защиты и социальной помощи. В центре есть консульский пункт для решения вопросов, связанных с идентификацией личности и паспортами. Для оформления временной защиты в других регионах надо обращаться в префектуру по месту жительства, вот тут можно посмотреть карту с адресами.

Со статусом временной защиты граждане Украины могут обратиться в префектуру с просьбой о бесплатном размещении. Жилье предоставляется как минимум на три месяца, что, как подчеркивают в Министерстве внутренних и иностранных дел Франции, позволяет прибывшим лучше интегрироваться в новую среду. Также рекомендуется связаться с местными отделениями группы Action Logement, которая занимается социальной поддержкой и может помочь приобрести мебель и технику для жилья.

[ + – ] Женщина из Украины регистрируется в центре для беженцев в Бордо (Франция) Фото: Getty Images

Финансовая помощь украинцам во Франции

Во французском офисе по иммиграции и интеграции (OFFI) украинцы могу получить карту ADA, через которую организована выплата финансовой помощи в размере 6,8 евро в день на человека (или 14,2 евро, если государство не смогло найти подходящее жилье для размещения переселенца.

Медицинская помощь украинцам во Франции

Оформление статуса временной защиты дает право получить медпомощь в стране. Важно: медицинская страховка покрывает не только консультации с профильными врачами и лечение, но и ряд других услуг, в том числе лабораторные анализы, стоматологию, услуги акушерки при беременности. В большинстве случаев медстраховка также покрывает приобретение очков для зрения, зубных протезов, слуховых аппаратов и других медицинских приборов.

Трудоустройство украинцев во Франции

Получатели временной защиты имеют полный доступ к национальному рынку труда наравне с местными жителями.

Обучение детей украинцев во Франции

После получения статуса временной защиты украинские дети до 18 лет получают доступ к национальной системе образования. Посещение школы является обязательным в стране. По состоянию на 7 июля 2022 года во французских школах обучается около 18 815 украинских учащихся. 58% учащихся посещают детские сады и начальные школы. Важно: в государственных яслях можно разместить детей до трех лет.

Важно