Житло для переселенців. Як Франція приймає у себе біженців з України

З усіх європейських країн у Франції діє найкоротший період легального перебування для українців — шість місяців. Натомість тут готові забезпечувати біженців з України житлом та обіцяють фінансову допомогу.

За чотири місяці повномасштабної війни Франція прийняла майже сто тисяч українських переселенців. Уряд намагається якнайінтенсивніше інтегрувати новоприбулих у місцеве середовище, допомагає громадянам України з поселенням, а також гарантує надання повноцінної медичної допомоги за потреби.

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Франція: №7 у списку ТОП-10 країн для біженців з України

Кількість переселенців: 92,2 тис. (станом на 4 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 92,2 тис.

[ + – ] Франція: №7 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Як переселенці з України можуть залишитись у Франції легально

Українці у Франції можуть набути статусу тимчасового захисту на 6 місяців. Тимчасовий захист дає право проживати на території країни, доступ до ринку праці та медпослуг.

Якщо людина вирішила не подаватись на тимчасовий захист, вона може перебувати на території країни 90 днів у безвізовому режимі. Для того, щоб продовжити цей термін, громадяни України можуть мати тимчасовий дозвіл на перебування в країні (autorisation provisoire de séjour). Для цього треба звернутися до префектури за місцем проживання.

У Парижі працює єдиний Центр прийому громадян України (Urgence Ukraine), де можна отримати всю необхідну допомогу з тимчасового поселення, оформлення статусу тимчасового захисту та соціальної допомоги. У центрі є консульський пункт для вирішення питань, пов'язаних з ідентифікацією особи та паспортами. Для оформлення тимчасового захисту в інших регіонах треба звертатися до префектури за місцем проживання, тут можна подивитися карту з адресами.

Зі статусом тимчасового захисту громадяни України можуть звернутися до префектури з проханням про безкоштовне розміщення. Житло надається щонайменше на три місяці, що, як підкреслюють у Міністерстві внутрішніх і закордонних справ Франції, дозволяє тим, хто прибув, краще інтегруватися в нове середовище. Також рекомендується зв'язатися з місцевими відділеннями групи Action Logement, яка займається соціальною підтримкою та може допомогти придбати меблі та техніку для житла.

[ + – ] Жінка з України реєструється в центрі для біженців у Бордо (Франція) Фото: Getty Images

Фінансова допомога українцям у Франції

У французькому офісі з імміграції та інтеграції (OFFI) українці можуть отримати карту ADA, через яку організовано виплату фінансової допомоги у розмірі 6,8 євро на день на людину (або 14,2 євро, якщо держава не змогла знайти житло для розміщення переселенця).

Медична допомога українцям у Франції

Оформлення статусу тимчасового захисту дає право отримати медичну допомогу в країні. Важливо: медичне страхування покриває не лише консультації з профільними лікарями та лікування, а й низку інших послуг, зокрема лабораторні аналізи, стоматологію, послуги акушерки під час вагітності. У більшості випадків медстрахування також покриває придбання окулярів для зору, зубних протезів, слухових апаратів та інших медичних приладів.

Працевлаштування українців у Франції

Отримувачі тимчасового захисту мають повний доступ до національного ринку праці нарівні з місцевими жителями.

Навчання дітей українців у Франції

Після набуття статусу тимчасового захисту українські діти до 18 років отримують доступ до національної системи освіти. Відвідування школи є обов'язковим у країні. Станом на 7 липня 2022 року у французьких школах навчається приблизно 18 815 українських учнів. 58% учнів відвідують дитячі садки та початкові школи. Важливо: у державних яслах можна розмістити дітей віком до трьох років.

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