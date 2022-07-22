Найти спонсора. На каких условиях Великобритания готова принимать беженцев из Украины

Украинцы могут приехать и легально остаться в Великобритании на три года, если смогут найти местных жителей, готовых разместить их у себя. Фокус разбирался, как работает масштабная программа Homes for Ukraine для беженцев из Украины.

С марта в Великобритании действует масштабная программа Homes for Ukraine, которая дает право украинцам жить, работать и учиться в Соединенном Королевстве. В то же время, в Шотландии и Уэльсе действуют немного другие правила приема украинских беженцев.

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Великобритания: №8 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 91 тыс. (по состоянию на 4 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 91 тыс.

[ + – ] Великобритания: №8 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: pexels.com

Беженцам из Украины нужно искать спонсора в Великобритании

18 марта Великобритания анонсировала программу Homes for Ukraine (Ukraine Sponsorhsip Scheme), рассчитанную на прием переселенцев из Украины, бегущих от войны. Инициатива позволяет приехать в Соединенное Королевство украинцам в том случае, если они находят так называемого спонсора — местного жителя, готового предоставить беженцам свое жилье не менее чем на 6 месяцев. Это дает право жить, работать и учиться в стране.

Важно: спонсора придется искать самостоятельно. Когда спонсор найден, то гражданину Украины необходимо заполнить визовую форму на правительственном сайте, где нужно, в том числе, прикрепить копии документов спонсора. На одного человека подается одна заявка.

Спонсор должен пройти обязательную проверку уполномоченных лиц. Таким образом, он гарантирует, что его дом соответствует всем нормам безопасности и готов принять семью из Украины.

После обработки заявки гражданин Украины получает официальное разрешительное письмо (permission letter), которое, по сути, является визой, позволяющей въехать на территорию страны.

Важно: в Шотландии и Уэльсе спонсора искать не надо. Если точнее, эти две страны сами выступают в качестве такого спонсора и обеспечивают прием переселенцев из Украины. Именно это надо указать в своей заявке.

[ + – ] Пикет в Лондоне: британцы просят ускорить процесс выдачи виз для беженцев из Украины Фото: Getty Images

Длительность пребывания для украинцев в Великобритании

Украинцы могут оставаться в Великобритании по программе Homes for Ukraine в течение 3 лет. Подтверждающие это документы надо оформить уже непосредственно в Соединенном Королевстве в течение первых шести месяцев пребывания.

Финансовая помощь украинцам в Великобритании

Украинцы имеют право получать финансовую помощь в рамках национальной системы соцобеспечения и защиты населения. Узнать, на какие выплаты можно претендовать, можно на правительственном сайте по ссылке.

Медицинская помощь украинцам в Великобритании

Программа Homes for Ukraine дает украинцам доступ к услугам Национальной службы здоровья, то есть к бесплатному медицинскому обслуживанию.

Трудоустройство украинцев в Великобритании

Программа Homes for Ukraine дает право официально трудоустраиваться в стране.

Обучение детей украинцев в Великобритании

Программа Homes for Ukraine дает украинцам до 18 лет доступ к национальной системе образования.

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