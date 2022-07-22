Найти спонсора. На каких условиях Великобритания готова принимать беженцев из Украины
Украинцы могут приехать и легально остаться в Великобритании на три года, если смогут найти местных жителей, готовых разместить их у себя. Фокус разбирался, как работает масштабная программа Homes for Ukraine для беженцев из Украины.
С марта в Великобритании действует масштабная программа Homes for Ukraine, которая дает право украинцам жить, работать и учиться в Соединенном Королевстве. В то же время, в Шотландии и Уэльсе действуют немного другие правила приема украинских беженцев.
Великобритания: №8 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины
Количество переселенцев: 91 тыс. (по состоянию на 4 июля)
Количество официально зарегистрированных украинцев: 91 тыс.
Беженцам из Украины нужно искать спонсора в Великобритании
- 18 марта Великобритания анонсировала программу Homes for Ukraine (Ukraine Sponsorhsip Scheme), рассчитанную на прием переселенцев из Украины, бегущих от войны. Инициатива позволяет приехать в Соединенное Королевство украинцам в том случае, если они находят так называемого спонсора — местного жителя, готового предоставить беженцам свое жилье не менее чем на 6 месяцев. Это дает право жить, работать и учиться в стране.
- Важно: спонсора придется искать самостоятельно. Когда спонсор найден, то гражданину Украины необходимо заполнить визовую форму на правительственном сайте, где нужно, в том числе, прикрепить копии документов спонсора. На одного человека подается одна заявка.
- Спонсор должен пройти обязательную проверку уполномоченных лиц. Таким образом, он гарантирует, что его дом соответствует всем нормам безопасности и готов принять семью из Украины.
- После обработки заявки гражданин Украины получает официальное разрешительное письмо (permission letter), которое, по сути, является визой, позволяющей въехать на территорию страны.
- Важно: в Шотландии и Уэльсе спонсора искать не надо. Если точнее, эти две страны сами выступают в качестве такого спонсора и обеспечивают прием переселенцев из Украины. Именно это надо указать в своей заявке.
Длительность пребывания для украинцев в Великобритании
Украинцы могут оставаться в Великобритании по программе Homes for Ukraine в течение 3 лет. Подтверждающие это документы надо оформить уже непосредственно в Соединенном Королевстве в течение первых шести месяцев пребывания.
Финансовая помощь украинцам в Великобритании
Украинцы имеют право получать финансовую помощь в рамках национальной системы соцобеспечения и защиты населения. Узнать, на какие выплаты можно претендовать, можно на правительственном сайте по ссылке.
Медицинская помощь украинцам в Великобритании
Программа Homes for Ukraine дает украинцам доступ к услугам Национальной службы здоровья, то есть к бесплатному медицинскому обслуживанию.
Трудоустройство украинцев в Великобритании
Программа Homes for Ukraine дает право официально трудоустраиваться в стране.
Обучение детей украинцев в Великобритании
Программа Homes for Ukraine дает украинцам до 18 лет доступ к национальной системе образования.Важно