Знайти спонсора. На яких умовах Великобританія готова приймати біженців із України
Українці можуть приїхати й легально залишитися у Великій Британії на три роки, якщо зможуть знайти місцевих жителів, які готові розмістити їх у себе. Фокус розбирався, як працює масштабна програма Homes for Ukraine для біженців із України.
З березня у Великій Британії діє масштабна програма Homes for Ukraine, яка дає право українцям жити, працювати й навчатися в Сполученому Королівстві. Водночас у Шотландії та Вельсі діють дещо інші правила прийому українських біженців.
Великобританія: №8 у списку ТОП-10 країн для біженців із України
Кількість переселенців: 91 тис. (станом на 4 липня)
Кількість офіційно зареєстрованих українців: 91 тис.
Біженцям із України потрібно шукати спонсора у Великій Британії
- 18 березня Великобританія анонсувала програму Homes for Ukraine (Ukraine Sponsorhsip Scheme), розраховану на прийом переселенців із України, які тікають від війни. Ініціатива дозволяє приїхати в Сполучене Королівство українцям у тому випадку, якщо вони знаходять так званого спонсора — місцевого жителя, готового надати біженцям своє житло не менш як на 6 місяців. Це дає право жити, працювати й навчатися в країні.
- Важливо: спонсора доведеться шукати самостійно. Коли спонсора знайдено, то громадянинові України необхідно заповнити візову форму на урядовому сайті, де потрібно, в тому числі, прикріпити копії документів спонсора. На одну особу подається одна заявка.
- Спонсор має пройти обов'язкову перевірку уповноважених осіб. Так він гарантує, що його будинок відповідає всім нормам безпеки та готовий прийняти сім'ю з України.
- Після обробки заявки громадянин України отримує офіційний дозвільний лист (permission letter), який, по суті, є візою, яка дає змогу в'їхати на територію країни.
- Важливо: у Шотландії та Вельсі спонсора шукати не треба. Якщо точніше, ці дві країни самі виступають таким спонсором і забезпечують прийом переселенців із України. Саме це треба зазначити у своїй заявці.
Тривалість перебування для українців у Великій Британії
Українці можуть залишатися у Великій Британії за програмою Homes for Ukraine протягом 3 років. Документи, що підтверджують це, треба оформити вже безпосередньо в Сполученому Королівстві протягом перших шести місяців перебування.
Фінансова допомога українцям у Великій Британії
Українці мають право отримувати фінансову допомогу в межах національної системи соцзабезпечення та захисту населення. Дізнатися, на які виплати можна претендувати, можна на сайті уряду за посиланням.
Медична допомога українцям у Великій Британії
Програма Homes for Ukraine дає українцям доступ до послуг Національної служби здоров'я, тобто безплатного медичного обслуговування.
Працевлаштування українців у Великій Британії
Програма Homes for Ukraine дає право офіційно працевлаштовуватись у країні.
Навчання дітей українців у Великій Британії
Програма Homes for Ukraine дає українцям до 18 років доступ до національної системи освіти.Важливо