Знайти спонсора. На яких умовах Великобританія готова приймати біженців із України

Українці можуть приїхати й легально залишитися у Великій Британії на три роки, якщо зможуть знайти місцевих жителів, які готові розмістити їх у себе. Фокус розбирався, як працює масштабна програма Homes for Ukraine для біженців із України.

З березня у Великій Британії діє масштабна програма Homes for Ukraine, яка дає право українцям жити, працювати й навчатися в Сполученому Королівстві. Водночас у Шотландії та Вельсі діють дещо інші правила прийому українських біженців.

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Біженцям із України потрібно шукати спонсора у Великій Британії

18 березня Великобританія анонсувала програму Homes for Ukraine (Ukraine Sponsorhsip Scheme), розраховану на прийом переселенців із України, які тікають від війни. Ініціатива дозволяє приїхати в Сполучене Королівство українцям у тому випадку, якщо вони знаходять так званого спонсора — місцевого жителя, готового надати біженцям своє житло не менш як на 6 місяців. Це дає право жити, працювати й навчатися в країні.

Важливо: спонсора доведеться шукати самостійно. Коли спонсора знайдено, то громадянинові України необхідно заповнити візову форму на урядовому сайті, де потрібно, в тому числі, прикріпити копії документів спонсора. На одну особу подається одна заявка.

Спонсор має пройти обов'язкову перевірку уповноважених осіб. Так він гарантує, що його будинок відповідає всім нормам безпеки та готовий прийняти сім'ю з України.

Після обробки заявки громадянин України отримує офіційний дозвільний лист (permission letter), який, по суті, є візою, яка дає змогу в'їхати на територію країни.

Важливо: у Шотландії та Вельсі спонсора шукати не треба. Якщо точніше, ці дві країни самі виступають таким спонсором і забезпечують прийом переселенців із України. Саме це треба зазначити у своїй заявці.

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Тривалість перебування для українців у Великій Британії

Українці можуть залишатися у Великій Британії за програмою Homes for Ukraine протягом 3 років. Документи, що підтверджують це, треба оформити вже безпосередньо в Сполученому Королівстві протягом перших шести місяців перебування.

Фінансова допомога українцям у Великій Британії

Українці мають право отримувати фінансову допомогу в межах національної системи соцзабезпечення та захисту населення. Дізнатися, на які виплати можна претендувати, можна на сайті уряду за посиланням.

Медична допомога українцям у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає українцям доступ до послуг Національної служби здоров'я, тобто безплатного медичного обслуговування.

Працевлаштування українців у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає право офіційно працевлаштовуватись у країні.

Навчання дітей українців у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає українцям до 18 років доступ до національної системи освіти.

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