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Знайти спонсора. На яких умовах Великобританія готова приймати біженців із України

Євгенія Корольова
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Великобританія, українці у Великій Британії, біженці з України у Великій Британії
Фото: Getty Images | Британські активісти збирають гуманітарну допомогу для біженців із України

Українці можуть приїхати й легально залишитися у Великій Британії на три роки, якщо зможуть знайти місцевих жителів, які готові розмістити їх у себе. Фокус розбирався, як працює масштабна програма Homes for Ukraine для біженців із України.

З березня у Великій Британії діє масштабна програма Homes for Ukraine, яка дає право українцям жити, працювати й навчатися в Сполученому Королівстві. Водночас у Шотландії та Вельсі діють дещо інші правила прийому українських біженців.

Великобританія: №8 у списку ТОП-10 країн для біженців із України

Кількість переселенців: 91 тис. (станом на 4 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 91 тис.

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Великобританія: №8 у списку ТОП-10 країн для біженців із України
Фото: pexels.com

Біженцям із України потрібно шукати спонсора у Великій Британії

  • 18 березня Великобританія анонсувала програму Homes for Ukraine (Ukraine Sponsorhsip Scheme), розраховану на прийом переселенців із України, які тікають від війни. Ініціатива дозволяє приїхати в Сполучене Королівство українцям у тому випадку, якщо вони знаходять так званого спонсора — місцевого жителя, готового надати біженцям своє житло не менш як на 6 місяців. Це дає право жити, працювати й навчатися в країні.
  • Важливо: спонсора доведеться шукати самостійно. Коли спонсора знайдено, то громадянинові України необхідно заповнити візову форму на урядовому сайті, де потрібно, в тому числі, прикріпити копії документів спонсора. На одну особу подається одна заявка.
  • Спонсор має пройти обов'язкову перевірку уповноважених осіб. Так він гарантує, що його будинок відповідає всім нормам безпеки та готовий прийняти сім'ю з України.
  • Після обробки заявки громадянин України отримує офіційний дозвільний лист (permission letter), який, по суті, є візою, яка дає змогу в'їхати на територію країни.
  • Важливо: у Шотландії та Вельсі спонсора шукати не треба. Якщо точніше, ці дві країни самі виступають таким спонсором і забезпечують прийом переселенців із України. Саме це треба зазначити у своїй заявці.
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Фото: Getty Images

Тривалість перебування для українців у Великій Британії

Українці можуть залишатися у Великій Британії за програмою Homes for Ukraine протягом 3 років. Документи, що підтверджують це, треба оформити вже безпосередньо в Сполученому Королівстві протягом перших шести місяців перебування.

Фінансова допомога українцям у Великій Британії

Українці мають право отримувати фінансову допомогу в межах національної системи соцзабезпечення та захисту населення. Дізнатися, на які виплати можна претендувати, можна на сайті уряду за посиланням.

Медична допомога українцям у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає українцям доступ до послуг Національної служби здоров'я, тобто безплатного медичного обслуговування.

Працевлаштування українців у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає право офіційно працевлаштовуватись у країні.

Навчання дітей українців у Великій Британії

Програма Homes for Ukraine дає українцям до 18 років доступ до національної системи освіти.

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ТОП-10 країн для біженців із України: фінансова допомога, робота, медицина, навчання детей