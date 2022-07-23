Единоразовые выплаты и помощь на отопление. Как в Болгарии помогают украинским беженцам

Несмотря на резонансные новостные заголовки о выселении украинцев из отелей и баз отдыха перед началом курортного сезона, Болгария по-прежнему принимает у себя беженцев из Украины и помогает им обустроиться. Фокус разбирался, какие условия для наших сограждан существуют в Болгарии сегодня.

Болгария – одна из немногих стран, где по-прежнему готовы выплачивать социальную помощь беженцам из Украины. Причем, здесь действует целая система таких гуманитарных выплат. К примеру, беженцам из Украины, разместившимся в стране, полагается так называемая помощь на отопление.

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Болгария: №9 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 84,5 тыс. (по состоянию на 5 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 119,5 тыс. (это одна из двух стран в Европе, где количество зарегистрированных украинцев превышает количество людей, остающихся на территории страны. Многие из тех, кто получили статус временной защиты на территории Болгарии затем выехали в другие государства или вернулись в Украину).

[ + – ] Болгария: №9 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Украинские беженцы в Болгарии должны получить регистрационную карту иностранца.

Украинцы в Болгарии могут получить статус временной защиты на 1 год с возможностью продления. Он предполагает разрешение на проживание, доступ к рынку труда и жилья, открытие банковских счетов для проведения базовых операций. Для этого надо зарегистрироваться и получить соответствующий документ – "регистрационная карта иностранца, которому предоставлена ​​временная защита".

Финансовая помощь украинцам в Болгарии

После того как гражданин Украины зарегистрировался по месту проживания, он может обратиться с заявлением для выплаты пособия.

Какую помощь украинцам выплачивает правительство Болгарии:

Единоразовая помощь в размере до 375 левов (5,7 тыс. грн).

Единовременная целевая выплата на выдачу идентификационной карты – до 75 левов (1,1 тыс. грн), однако сумма может колебаться.

Ежемесячное пособие для людей, доходы которых ниже индивидуально определенного минимального дохода.

Помощь на отопление – предоставляется на пять месяцев в течение отопительного сезона, подать документы можно с 1 июля по 31 октября.

Медицинская помощь украинцам в Болгарии

Украинцы в Болгарии со статусом временной защиты имеют право получить бесплатную неотложную медпомощь. Медицинская помощь в полном объеме наравне с местными жителями гарантируется гражданам Украины из уязвимых категорий, а именно детям до 18 лет, беременным женщинам, одиноким родителям с несовершеннолетними детьми, пожилым люди, людям с инвалидностью, людям с серьезными проблемами со здоровьем и т.д.

Трудоустройство украинцев в Болгарии

Получатели временной защиты имеют полный доступ к национальному рынку труда наравне с местными жителями. По состоянию на 31 мая в Болгарии официально начали работать более 4 тыс. переселенцев.

Обучение детей украинцев в Болгарии

Детям до 18 лет предоставляется доступ к образовательной системе. Детей до 6 лет украинские граждане могут бесплатно записать в государственные детские сады. По состоянию на 31 мая в болгарские школы ходило 500 украинских детей, еще 1,5 тыс. семей подали документы для зачисления ребенка в образовательное учреждение.

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