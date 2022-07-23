Одноразові виплати та допомога на опалення. Як у Болгарії допомагають українським біженцям

Попри резонансні заголовки новин про виселення українців з готелів та баз відпочинку перед початком курортного сезону, Болгарія, як і раніше, приймає в себе біженців з України та допомагає їм облаштуватись. Фокус розбирався, які умови для наших співгромадян існують у Болгарії сьогодні.

Болгарія — одна з небагатьох країн, де, як і раніше, готові виплачувати соціальну допомогу біженцям з України. Причому тут діє ціла система таких гуманітарних виплат. Наприклад, біженцям з України, які розмістилися в країні, належить так звана допомога на опалення.

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Болгарія: №9 у списку ТОП-10 країн для біженців з України

Кількість переселенців: 84,5 тис. (станом на 5 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 119,5 тис. (це одна з двох країн у Європі, де кількість зареєстрованих українців перевищує кількість людей, що залишаються на території країни. Багато хто з тих, хто отримав статус тимчасового захисту на території Болгарії, потім виїхали в інші держави або повернулися до України).

[ + – ] Болгарія: №9 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Українські біженці в Болгарії мають отримати реєстраційну картку іноземця.

Українці в Болгарії можуть отримати статус тимчасового захисту на 1 рік з можливістю продовження. Він передбачає дозвіл на проживання, доступ до ринку праці та житла, відкриття банківських рахунків для проведення базових операцій. Для цього треба зареєструватися та отримати відповідний документ — "реєстраційна карта іноземця, якому надано тимчасовий захист".

Фінансова допомога українцям у Болгарії

Після того, як громадянин України зареєструвався за місцем проживання, він може звернутися із заявою для виплати допомоги.

Яку допомогу українцям виплачує уряд Болгарії:

Одноразова допомога в розмірі до 375 левів (5,7 тис. грн).

Одноразова цільова виплата на видачу ідентифікаційної картки — до 75 левів (1,1 тис. грн), проте сума може коливатися.

Щомісячна допомога для людей, доходи яких нижчі від індивідуально визначеного мінімального доходу.

Допомога на опалення — надається на п'ять місяців протягом опалювального сезону, подати документи можна з 1 липня до 31 жовтня.

Медична допомога українцям у Болгарії

Українці в Болгарії зі статусом тимчасового захисту мають право отримати безплатну невідкладну медичну допомогу. Медична допомога в повному обсязі нарівні з місцевими жителями гарантується громадянам України з вразливих категорій, а саме дітям до 18 років, вагітним жінкам, одиноким батькам з неповнолітніми дітьми, людям похилого віку, людям з інвалідністю, людям із серйозними проблемами зі здоров'ям тощо.

Працевлаштування українців у Болгарії

Отримувачі тимчасового захисту мають повний доступ до національного ринку праці нарівні з місцевими жителями. Станом на 31 травня у Болгарії офіційно почали працювати понад 4 тис. переселенців.

Навчання дітей українців у Болгарії

Дітям до 18 років надається доступ до освітньої системи. Дітей до 6 років українські громадяни можуть безплатно записати до державних дитячих садків. Станом на 31 травня до болгарських шкіл ходило 500 українських дітей, ще 1,5 тис. сімей подали документи для зарахування дитини до освітнього закладу.

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