"Единая Россия" сбежала из Херсона после удара по Антоновскому мосту, — ОВА

По словам Сергея Братчука, единороссы "жестом доброй воли" оставили Херсон. Оккупанты же сообщили, так называемая гуммиссия приостановлена, так как доставка по мосту невозможна. В ближайшие дни они планируют возобновить "работу".

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что представители партии "Единая Россия" жестом "доброй воли" оставили Херсон. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Официальная причина, заявленная ими: больше не могут оказывать гуманитарную помощь", — отметил он.

Пресс-служба партии уточнила, что гуманитарный центр единороссов в Херсоне приостанавливает работу из-за обстрела Антоновского моста.

Представитель оккупантов Игорь Кастюкевич, курирующий так называемую гуманитарную миссию в Херсонской области, сообщил, что мост закрыт, и доставка помощи по нему не представляется возможной.

"Сейчас решается вопрос о том, как переформатировать работу центра в сложившихся условиях", — объяснил он, пообещав в ближайшие дни исправить положение и возобновить работу центра.

После закрытия моста на рынках Херсона резко возросли цены. Люди делают запасы продуктов. Наблюдаются длинные очереди за овощами. А оккупационная администрация пытается вывести гривну из оборота. "Полиция" ходит по рынкам и угрожает принять меры за использование украинской валюты.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам аналитиков, Украина может освободить Херсон до конца сентября. Бывший сотрудник Пентагона Крис Догерти сказал, что ракетами HIMARS уничтожаются командные пункты ВС РФ, и в такой строго централизованной системе, как российская армия, больше не остается командиров, чтобы отдавать приказы.