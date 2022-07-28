"Єдина Росія" втекла з Херсона після удару по Антонівському мосту, — ОВА

За словами Сергія Братчука, єдинороси "жестом доброї волі" залишили Херсон. Окупанти ж повідомили, що так звана гуммісія припинена, оскільки доставка мостом неможлива. Найближчими днями вони планують відновити "роботу".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що представники партії "Єдина Росія" жестом "доброї волі" залишили Херсон. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Офіційна причина, заявлена ними: більше не можуть надавати гуманітарну допомогу", — зазначив він.

Пресслужба партії уточнила, що гуманітарний центр єдиноросів у Херсоні припиняє роботу через обстріл Антонівського мосту.

Представник окупантів Ігор Кастюкевич, який курує так звану гуманітарну місію в Херсонській області, повідомив, що міст закритий, і доставка допомоги по ньому не є можливою.

"Зараз вирішується питання про те, як переформатувати роботу центру в умовах, що склалися", — пояснив він, пообіцявши найближчими днями виправити становище та відновити роботу центру.

Після закриття мосту на ринках Херсона різко зросли ціни. Люди роблять запаси продуктів. Спостерігаються довгі черги по овочі. А окупаційна адміністрація намагається вивести гривню з обігу. "Поліція" ходить по ринках і погрожує вжити заходів за використання української валюти.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками аналітиків, Україна може звільнити Херсон до кінця вересня. Колишній співробітник Пентагону Кріс Догерті сказав, що ракетами HIMARS знищуються командні пункти ЗС РФ, і в такій централізованій системі, як російська армія, більше не залишається командирів, щоб віддавати накази.