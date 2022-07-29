Крымский суд отправил коллаборанта Олега Зубкова в тюрьму на два года

Директора сафари-парка "Тайган" обвинили "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после того, как тигр откусил ребенку палец. В 2014 году Зубков обещал натравливать своих животных на "бандеровцев".

В оккупированном Крыму Белогорский районный суд приговорил директора парка "Тайган" Олега Зубкова к двум годам и трем месяцам лишения свободы за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-служба суда. Помимо этого предпринимателя обязали заплатить штраф в размере 255 тыс. рублей.

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В суде установили, что Зубков оказывал услугу по демонстрации диких хищных животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии. Тем самым владелец парка создал угрозу жизни и здоровью посетителям.

Поводом для обвинения Олега Зубкова стал инцидент, который произошел в сентябре 2021 года. Жительница Краснодарского края с годовалым сыном слишком близко подошла к вольеру с амурскими тиграми. Один из тигров напал на мальчика, который в результате лишился пальца на руке.

Сам Зубков утверждал, что вольер в соответствии с заключением экспертов соответствует ГОСТам, строительным правилам и всем нормам, а виновницей происшествия он назвал мать пострадавшего, которая не уследила за сыном.

Чем известен Олег Зубков?

Ялтинский предприниматель известен в Крыму, как владелец двух крупнейших зоопарков полуострова. В Ялте ему принадлежит зоопарк "Сказка", в Белогорском районе — парк львов "Тайган".

[ + – ] Олег Зубков в парке "Тайган"

В 2014 году Зубков поддержал захват Крыма россиянами, подарил местной "самообороне" автобус и обещал натравить на "бандеровцев" своих львов и тигров. Однако довольно быстро предприниматель разочаровался в новых порядках, стал критиковать российскую власть и чиновников оккупационной администрации, а также публично каяться в сделанной ошибке. После этого у него начались крупные неприятности: Зубков много раз судился с контролирующими органами, а его зоопарки оказались под угрозой закрытия.

[ + – ] Зубков пытался угодить и украинским чиновникам, оказывая им знаки внимания

До оккупации Крыма Олег Зубков активно заигрывал с украинскими политиками. К примеру, в 2009 году в честь экс-премьер Юлии Тимошенко он назвал самку тигра-альбиноса Тигрюлей.

Напомним, суд отправил под арест экс-главу СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.