Кримський суд відправив колаборанта Олега Зубкова у в'язницю на два роки

Директора сафарі-парку "Тайган" звинуватили "в наданні послуг, які не відповідають вимогам безпеки" після того, як тигр відкусив дитині палець. 2014 року Зубков обіцяв нацьковувати своїх тварин на "бандерівців".

В окупованому Криму Білогірський районний суд засудив директора парку "Тайган" Олега Зубкова до двох років і трьох місяців позбавлення волі за "надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки", повідомляє пресслужба суду. Крім цього, підприємця зобов'язали заплатити штраф у розмірі 255 тис. рублів.

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У суді встановили, що Зубков надавав послугу демонстрації диких хижих тварин відвідувачам зі встановленими віджимними бар'єрами до вольєрів на небезпечній відстані. Тим самим власник парку створив загрозу життю та здоров'ю відвідувачів.

Приводом для звинувачення Олега Зубкова став інцидент, який трапився у вересні 2021 року. Жителька Краснодарського краю з однорічним сином надто близько підійшла до вольєра з амурськими тиграми. Один із тигрів напав на хлопчика, який у результаті втратив пальець на руці.

Сам Зубков стверджував, що вольєр відповідно до висновків експертів відповідає ГОСТам, будівельним правилам і всім нормам, а винуватцем пригоди він назвав матір постраждалого, яка не встежила за сином.

Чим відомий Олег Зубков?

Ялтинський підприємець відомий у Криму як власник двох найбільших зоопарків півострова. У Ялті йому належить зоопарк "Казка", у Білогірському районі — парк левів "Тайган".

[ + – ] Олег Зубков у парку "Тайган"

У 2014 році Зубков підтримав захоплення Криму росіянами, подарував місцевій "самообороні" автобус і обіцяв нацькувати на "бандерівців" своїх левів і тигрів. Проте досить швидко підприємець розчарувався в нових порядках, став критикувати російську владу та чиновників окупаційної адміністрації, а також публічно каятися в зробленій помилці. Після цього в нього почалися великі неприємності: Зубков багато разів судився з органами контролю, а його зоопарки опинилися під загрозою закриття.

[ + – ] Зубков намагався догодити й українським чиновникам, надаючи їм знаки уваги

До окупації Криму Олег Зубков активно загравав із українськими політиками. Наприклад, у 2009 році на честь експрем'єрки Юлії Тимошенко він назвав самку тигра-альбіноса Тигрюлею.

Нагадаємо, суд відправив під арешт ексглаву СБУ с Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.