Выезд с Украины мужчин с двойным гражданством: пограничники разъяснили ситуацию

Мужчины с двойным гражданством, которые его не лишились на законных основаниях, считаются гражданами Украины и не могут покинуть страну во время военного положения.

В Госпогранслужбе впервые официально разъяснили правила пересечения границы для мужчин с двойным гражданством. Информация появилась на официальной странице ГПСУ в Фейсбук.

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По словам представителей службы, лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины.

В таком случае мужчина, возрастом от 18 до 60 лет, не сможет выехать за пределы Украины даже при наличии второго гражданства, так как будет считаться гражданином Украины, подлежащим мобилизации.

Исключение составляют:

водители, которые перевозят медицинский груз, гумпомощь или груз на нужды ВСУ.

дальнобойщики на фурах, имеющие лицензии на международные перевозки грузов и пассажиров;

железнодорожники, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги;

спортсмены, тренеры, спортивные судьи и другие профильные специалисты, которые участвуют в международных соревнованиях, готовятся к ним или обеспечивают их проведение.

"В то же время использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях имеют физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины", — сообщили в Госпогранслужбе.

Также пограничники еще раз подчеркнули, что, согласно законодательству Украины двойное гражданство (т.е. гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается.

Ранее Фокус писал о том, как мужчины нелегально оказываются в Европейском Союзе. Несмотря на запреты, в Украине процветает нелегальный бизнес, помогающий мужчинам перебраться в Европейский Союз.

Мы также рассказывали своим читателям о том, кто и как может покинуть Украину в период военного положения. Некоторые категории населения могут пересечь границу только со специальной справкой.