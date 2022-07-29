Выезд с Украины мужчин с двойным гражданством: пограничники разъяснили ситуацию
Мужчины с двойным гражданством, которые его не лишились на законных основаниях, считаются гражданами Украины и не могут покинуть страну во время военного положения.
В Госпогранслужбе впервые официально разъяснили правила пересечения границы для мужчин с двойным гражданством. Информация появилась на официальной странице ГПСУ в Фейсбук.
По словам представителей службы, лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины.
В таком случае мужчина, возрастом от 18 до 60 лет, не сможет выехать за пределы Украины даже при наличии второго гражданства, так как будет считаться гражданином Украины, подлежащим мобилизации.
Исключение составляют:
- водители, которые перевозят медицинский груз, гумпомощь или груз на нужды ВСУ.
- дальнобойщики на фурах, имеющие лицензии на международные перевозки грузов и пассажиров;
- железнодорожники, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги;
- спортсмены, тренеры, спортивные судьи и другие профильные специалисты, которые участвуют в международных соревнованиях, готовятся к ним или обеспечивают их проведение.
"В то же время использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях имеют физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины", — сообщили в Госпогранслужбе.
Также пограничники еще раз подчеркнули, что, согласно законодательству Украины двойное гражданство (т.е. гражданство Украины и еще одной или нескольких стран) в Украине не допускается.
Ранее Фокус писал о том, как мужчины нелегально оказываются в Европейском Союзе. Несмотря на запреты, в Украине процветает нелегальный бизнес, помогающий мужчинам перебраться в Европейский Союз.
Мы также рассказывали своим читателям о том, кто и как может покинуть Украину в период военного положения. Некоторые категории населения могут пересечь границу только со специальной справкой.