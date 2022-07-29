"Будь смелым как Херсон": в "Антонове" переименовали 10 самолетов в честь городов-героев

Госпредприятие присоединилось к кампании "Be Brave Like Ukraine", чтобы подчеркнуть стойкость граждан нашей страны в противостоянии масштабной военной агрессии России.

Ко Дню украинской государственности представители госпредприятия "Антонов" решили расширить названия своих самолетов, дополнив их именами городов-героев: Ахтырка, Буча, Волноваха, Гостомель, Ирпень, Мариуполь, Николаев, Харьков, Чернигов. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

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В пресс-службе отметили, что "Антонов" присоединяется к кампании "Be Brave Like Ukraine", чтобы подчеркнуть стойкость граждан нашей страны в противостоянии масштабной военной агрессии России.

[ + – ] Самолеты "Антонова" с названиями городов-героев.

Теперь, рядом с бортовым номером лайнера будет значится название того или иного украинского города, жители которого пострадали от России:

Ан-124-100, бортовой номер UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV.

По словам представителей госпредприятия, самолеты на своих крыльях расскажут миру новейшую историю украинцев, которые жертвуют всем ради сохранения родины и мужественно противостоят российским оккупантам.

Ранее Фокус сообщал, что ущерб от действий войск РФ в Гостомеле оценили в 1 млрд долларов. Практически полностью уничтожены уникальные ангары, построенные специально для техобслуживания лайнеров "Руслан" и "Мрия".

Как бы то ни было, в планах руководства страны построить еще одну "Мрию". По словам президента Зеленского, это вопрос имиджа.