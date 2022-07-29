"Будь сміливим, як Херсон": в "Антонові" перейменували 10 літаків на честь міст-героїв

Держпідприємство приєдналося до кампанії Be Brave Like Ukraine, щоб підкреслити стійкість громадян нашої країни в протистоянні масштабної військової агресії Росії.

До Дня української державності представники держпідприємства "Антонов" вирішили розширити назви своїх літаків, доповнивши їх іменами міст-героїв: Охтирка, Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Харків, Чернігів. Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

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У пресслужбі зазначили, що "Антонов" приєднується до кампанії "Be Brave Like Ukraine", щоб наголосити на стійкості громадян нашої країни у протистоянні масштабної військової агресії Росії.

[ + – ] Літаки "Антонова" з назвами міст-героїв

Тепер, поряд із бортовим номером лайнера, буде назва того чи іншого українського міста, жителі якого постраждали від Росії:

Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV.

За словами представників держпідприємства, літаки на своїх крилах розкажуть світові новітню історію українців, які жертвують усім заради збереження батьківщини та мужньо протистоять російським окупантам.

Раніше Фокус повідомляв, що збитки від дій військ РФ у Гостомелі оцінили в 1 млрд доларів. Практично повністю знищено унікальні ангари, побудовані спеціально для техобслуговування лайнерів "Руслан" і "Мрія".

Як би там не було, у планах керівництва країни збудувати ще одну "Мрію". За словами президента Зеленського, це є питання іміджу.