Победа активистов: Верховный суд запретил строить ТРЦ на Почтовой площади в Киеве

Торгово-развлекательный центр в исторической части Подола планировали построить под видом реконструкции транспортной развязки.

Верховный суд запретил строить ТРЦ на Почтовой площади в Киеве. До этого иск об отмене градостроительных условий и ограничений на застройку территории удовлетворили в судах первой и апелляционной инстанций. Об этом сообщается в соответствующем постановлении.

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"Своим постановлением Верховный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми удовлетворен иск бывшего народного депутата Натальи Новак об отмене мошеннических строительных условий и ограничений на застройку Почтовой площади, где под видом реконструкции транспортной развязки пытались построить торгово-развлекательный центр. Причем площадку под эту застройку,делали за бюджетные средства", – прокомментировал решение суда Александр Дядюк, представитель общественной организации "Киевляне, объединяемся".

Активист подчеркнул, что это дело свидетельствует о том, что "если не сидеть сложа руки и бороться, то шансы на победу есть".

[ + – ] Раскопки под Почтовой площадью в Киеве.

Хроника событий

Компания "Хенсфорд Украина" получила разрешение на строительство торгового-развлекательного центра на Почтовой площади от Киевской горгосадминистрации еще в 2013 году. По документам все работы проходили как "реконструкция транспортной развязки", а инвестор даже не оформлял право на пользование земельными участками.

Однако во время подготовки котлована экскаватор раскопал древнюю деревянную улицу времен Киевской Руси XI-XII века. Археологи обнаружили огромное количество ценных исторических памяток, включая сохранившиеся усадьбы, мастерские, частоколы и т.д.

После этого городские активисты потребовали остановить строительство ТРЦ и предложили создать музей, который будет включать найденные археологические ценности. Предварительно депутаты Киевсовета поддержали такое решение в первом чтении весной 2018 года. КГГА даже выделил на создание археологического музея 27 млн грн. Однако позже раскопки остановили из-за недостатка финансирования.

В мае 2019 года Почтовая площадь в Подольском районе Киева получила статус памятника археологии и истории национального значения.

Летом 2018 года Фокус рассказывал, как на Почтовой площади голодала активистка Аннабелла Морина, которая добивалась продолжения раскопок и создания археологического музея.

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