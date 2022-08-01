Перемога активістів: Верховний суд заборонив будувати ТРЦ на Поштовій площі у Києві

Торгово-розважальний центр в історичній частині Подолу планували збудувати під виглядом реконструкції транспортної розв'язки.

Верховний суд заборонив будувати ТРЦ на Поштовій площі у Києві. До цього позов про скасування містобудівних умов та обмежень на забудову території задовольнили в судах першої та апеляційної інстанцій. Про це повідомляється у відповідній постанові.

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"Своєю постановою Верховний суд залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено позов колишньої народної депутатки Наталії Новак про скасування шахрайських будівельних умов та обмежень на забудову Поштової площі, де під виглядом реконструкції транспортної розв'язки намагалися побудувати торговельно-розважальний центр. Причому майданчик під цю забудову робили за бюджетні кошти", — прокоментував рішення суду Олександр Дядюк, представник громадської організації "Кияни, об'єднуємося".

Активіст наголосив, що ця справа свідчить про те, що "якщо не сидіти склавши руки та боротися, то шанси на перемогу є".

[ + – ] Розкопки під Поштовою площею у Києві.

Хроніка подій

Компанія "Хенфорд Україна" отримала дозвіл на будівництво торговельно-розважального центру на Поштовій площі від Київської міськдержадміністрації ще у 2013 році. За документами, всі роботи проходили як "реконструкція транспортної розв'язки", а інвестор навіть не оформлював право на користування земельними ділянками.

Однак під час підготовки котловану екскаватор розкопав давню дерев'яну вулицю часів Київської Русі ХІ-ХІІ ст. Археологи виявили величезну кількість цінних історичних пам'яток, включаючи садиби, майстерні, частоколи і т.д.

Після цього міські активісти вимагали зупинити будівництво ТРЦ та запропонували створити музей, який включатиме знайдені археологічні цінності. Попередньо депутати Київради підтримали таке рішення у першому читанні навесні 2018 року. КМДА навіть виділив на створення археологічного музею 27 млн грн. Однак пізніше розкопки зупинили через брак фінансування.

У травні 2019 року Поштова площа у Подільському районі Києва набула статусу пам'ятника археології та історії національного значення.

Влітку 2018 року Фокус розповідав, як на Поштовій площі голодувала активістка Аннабелла Моріна, яка добивалася продовження розкопок та створення археологічного музею.

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