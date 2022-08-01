В Днепре изготовитель "документов" переправил за границу более 100 мужчин, – прокуратура (фото)

Необходимые документы предоставлялись за 900 евро. У задержанного нашли 50 печатей медучреждений и военкоматов, а также больше 100 чеков об отправке.

Житель Днепра подозревается в изготовлении подложных документов об инвалидности и пенсионных удостоверений, которые позволили беспрепятственно выехать за пределы Украины более сотни мужчин возраста, которые бы могли служить в ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора.

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Задержанный предоставлял необходимую документацию и возможность выезда за границу мужчинам призывного возраста, которые могли бы быть привлечены в армейские ряды в военное время. Вся подложная документация отправлялась почтой или передавалась при личной встрече. За такие "документы" их изготовитель просил 900 евро.

[ + – ] Выезд за границу Украины по поддельным документам: изъятые предметы во время обыска.

Жителя Днепра задержали при получении оплаты. В ходе обыска в его машине и жилье были найдены поддельные документы, готовые к сбыту, а также более 100 товарно-транспортных накладных.

[ + – ] Изъятые предметы во время обыска.

Также сотрудники Офиса генпрокурора выявили порядка 50 печатей медучреждений и военкоматов, мобильные устройства и наличные на сумму 1 млн. грн.

[ + – ] Изъятые предметы во время обыска.

Подозреваемый может быть привлечен к уголовной ответственности и получить наказание 3-5 лет тюремного заключения.

[ + – ] Подделка документов: изъятые предметы во время обыска.

Напомним, что в пограничной службе объяснили, могут ли выехать из Украины лица с двойным гражданством. Мужчинам с двойным гражданством, которые получили его на законных основаниях, считаются гражданами Украины и не имеют права выезжать из страны во время военного положения.

Ранее Фокус сообщал, что изменились правила выезда за границу на авто. МВД расширило список документов, которые нужны для выезда за границу Украины на авто. Среди прочего, вновь стала обязательной страховка "Зеленая карта".