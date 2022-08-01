У Дніпрі виробник "документів" переправив за кордон понад 100 чоловіків, – прокуратура (фото)

Необхідні документи надавалися за 900 євро. У затриманого знайшли 50 печаток медустанов та військкоматів, а також понад 100 чеків про відправку.

Житель Дніпра підозрюється у виготовленні підроблених документів про інвалідність та пенсійні посвідчення, які дозволили безперешкодно виїхати за межі України більше сотні чоловіків віку, які могли б служити у ЗСУ. Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу Генпрокурора.

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Затриманий надавав необхідну документацію та можливість виїзду за кордон чоловікам призовного віку, які могли б бути залучені до військових лав у воєнний час. Вся підроблена документація надсилалася поштою або передавалася під час особистої зустрічі. За такі "документи" їхній виробник просив 900 євро.

[ + – ] Виїзд за кордон України за підробленими документами: вилучені предмети під час обшуку

Жителя Дніпра затримали під час отримання оплати. Під час обшуку у його машині та житлі знайдено підроблені документи, готові до збуту, а також понад 100 товарно-транспортних накладних.

[ + – ] Вилучені предмети під час обшуку

Також співробітники Офісу Генпрокурора виявили близько 50 печаток медустанов та військкоматів, мобільні пристрої та готівку на суму 1 млн грн.

[ + – ] Вилучені предмети під час обшуку

Підозрюваний може бути притягнутий до кримінальної відповідальності та отримати покарання 3-5 років ув'язнення.

[ + – ] Підробка документів: вилучені предмети під час обшуку.

Нагадаємо, що у прикордонній службі пояснили, чи можуть виїхати з України особи з подвійним громадянством. Чоловікам із подвійним громадянством, які отримали його на законних підставах, вважаються громадянами України та не мають права виїжджати з країни під час воєнного стану.

Раніше Фокус повідомляв, що змінилися правила виїзду за кордон на авто. МВС розширило список документів, які потрібні для виїзду за кордон на авто. Серед іншого знову стала обов'язковою страхування "Зелена карта".