Детей и имущество не заберут: в "Слуге народе" развенчали мифы вокруг закона о вакцинации
Проголосованный в первом чтении законопроект №4142 предусматривает, что обязательная вакцинация остается только в двух случаях: для детей, которые ходят в учебные заведения и для работников некоторых профессий.
В президентской партии "Слуга народа" рассказали, что вокруг зарегистрированного в Верховной раде законопроекте №4142 "о системе гражданского здоровья", который вносит некоторые изменения в процедуру вакцинации, образовалось множество фейков. С ними в парламенте готовы бороться, поэтому председатель медицинского комитета Михаил Радуцкий развенчал мифы о документе.
Что предусматривает законопроект?
Народные депутаты проголосовали за документ только в первом чтении, он предлагает несколько нововведений, а именно:
- формальное упрощение процедуры вакцинации;
- расширение количества инфекционных заболеваний, от которых будет вакцинировано население.
В законопроекте №4142 есть также пункты об обязательной вакцинации украинцев, однако они происходят из законов, которые были приняты еще раньше. Закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" от 1994 года и Закон "О защите населения от инфекционных болезней" от 2000 года.
Обязательная вакцинация бывает в двух случаях:
- для детей, посещающих учебные заведения;
- для работников некоторых профессий, представители которых могут быстро распространять инфекционные заболевания, если инфицированы.
Мифы о законопроекте
Миф: законопроект предусматривает обязательную вакцинацию населения.
Правда: в документе не предусмотрена ответственность за отказ от вакцинации.
Миф: нарушает конституционные права.
Правда: закон не требует от украинцев обязательной вакцинации, однако они не должны подвергать опасности других людей.
Миф: детей будут забирать у тех, кто не будет вакцинирован и не вакцинирует своего ребенка.
Правда: санкции за отказ от вакцинации не предусматриваются, в том числе и лишение родительских прав.
Миф: правительство сможет конфисковать имущество у не вакцинированных.
Правда: закон такого не предусматривает.
Миф: данные украинцев будут внесены в электронные системы, которые сможет использовать правительство в своих целях.
Правда: таких изменений в законопроекте нет.
Миф: невакцинированным детям будет запрещено посещать учебные заведения без одной или более прививок.
Правда: закон не предусматривает новых требований относительно вакцинации детей.
Напомним, 28 марта в Украине отменили карантинные зоны и отстранение от работы невакцинированных сотрудников. Несмотря на соответствующие изменения, правительство все же рекомендует непривитым гражданам пройти полный курс вакцинации.