Детей и имущество не заберут: в "Слуге народе" развенчали мифы вокруг закона о вакцинации

Проголосованный в первом чтении законопроект №4142 предусматривает, что обязательная вакцинация остается только в двух случаях: для детей, которые ходят в учебные заведения и для работников некоторых профессий.

В президентской партии "Слуга народа" рассказали, что вокруг зарегистрированного в Верховной раде законопроекте №4142 "о системе гражданского здоровья", который вносит некоторые изменения в процедуру вакцинации, образовалось множество фейков. С ними в парламенте готовы бороться, поэтому председатель медицинского комитета Михаил Радуцкий развенчал мифы о документе.

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Что предусматривает законопроект?

Народные депутаты проголосовали за документ только в первом чтении, он предлагает несколько нововведений, а именно:

формальное упрощение процедуры вакцинации;

расширение количества инфекционных заболеваний, от которых будет вакцинировано население.

В законопроекте №4142 есть также пункты об обязательной вакцинации украинцев, однако они происходят из законов, которые были приняты еще раньше. Закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" от 1994 года и Закон "О защите населения от инфекционных болезней" от 2000 года.

Обязательная вакцинация бывает в двух случаях:

для детей, посещающих учебные заведения;

для работников некоторых профессий, представители которых могут быстро распространять инфекционные заболевания, если инфицированы.

Мифы о законопроекте

Миф: законопроект предусматривает обязательную вакцинацию населения.

Правда: в документе не предусмотрена ответственность за отказ от вакцинации.

Миф: нарушает конституционные права.

Правда: закон не требует от украинцев обязательной вакцинации, однако они не должны подвергать опасности других людей.

Миф: детей будут забирать у тех, кто не будет вакцинирован и не вакцинирует своего ребенка.

Правда: санкции за отказ от вакцинации не предусматриваются, в том числе и лишение родительских прав.

Миф: правительство сможет конфисковать имущество у не вакцинированных.

Правда: закон такого не предусматривает.

Миф: данные украинцев будут внесены в электронные системы, которые сможет использовать правительство в своих целях.

Правда: таких изменений в законопроекте нет.

Миф: невакцинированным детям будет запрещено посещать учебные заведения без одной или более прививок.

Правда: закон не предусматривает новых требований относительно вакцинации детей.

Напомним, 28 марта в Украине отменили карантинные зоны и отстранение от работы невакцинированных сотрудников. Несмотря на соответствующие изменения, правительство все же рекомендует непривитым гражданам пройти полный курс вакцинации.