Дітей і майно не заберуть: у "Слузі народу" розвінчали міфи навколо закону про вакцинацію

Проголосований у першому читанні законопроєкт №4142 передбачає, що обов'язкова вакцинація залишається лише у двох випадках: для дітей, які ходять у навчальні заклади та для працівників деяких професій.

У президентській партії "Слуга народу" розповіли, що навколо зареєстрованого у Верховній раді законопроєкту №4142 "про систему цивільного здоров'я", який вносить деякі зміни до процедури вакцинації, утворилося багато фейків. Із ними в парламенті готові боротися, тож голова медичного комітету Михайло Радуцький розвінчав міфи про документ.

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Що передбачає законопроєкт?

Народні депутати проголосували за документ лише в першому читанні, він пропонує кілька нововведень, а саме:

формальне спрощення процедури вакцинації;

розширення кількості інфекційних захворювань, проти яких вакциноватимуть населення.

У законопроєкті №4142 є також пункти про обов'язкову вакцинацію українців, проте вони походять із законів, які були ухвалені ще раніше. Закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 1994 року та Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 2000 року.

Обов'язкова вакцинація буває у двох випадках:

для дітей, котрі відвідують навчальні заклади;

для працівників деяких професій, представники яких можуть швидко розповсюджувати інфекційні захворювання, якщо інфіковані.

Міфи про законопроєкт

Міф: законопроєкт передбачає обов'язкову вакцинацію населення.

Правда: у документі не передбачено відповідальності за відмову від вакцинації.

Міф: порушує конституційні права.

Правда: закон не вимагає від українців обов'язкової вакцинації, однак вони не повинні наражати на небезпеку інших людей.

Міф: дітей забиратимуть у тих, хто не буде вакцинований і не вакцинує свою дитину.

Правда: санкції за відмову від вакцинації не передбачаються, у тому числі позбавлення батьківських прав.

Міф: уряд зможе конфіскувати майно в не вакцинованих.

Правда: закон такого не передбачає.

Міф: дані українців будуть внесені до електронних систем, які зможе використовувати уряд у своїх цілях.

Правда: таких змін у законопроєкті немає.

Міф: невакцинованим дітям буде заборонено відвідувати навчальні заклади без одного чи більше щеплень.

Правда: закон не передбачає нових вимог щодо вакцинації дітей.

Нагадаємо, 28 березня в Україні скасували карантинні зони й усунення від роботи невакцинованих співробітників. Незважаючи на відповідні зміни, уряд усе ж рекомендує нещепленим громадянам пройти повний курс вакцинації.