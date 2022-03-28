В Україні скасували карантинні зони та усунення від роботи невакцинованих працівників, — Кабмін

Попри відповідні зміни, уряд все ж таки рекомендує нещепленим громадянам пройти повний курс вакцинації.

Кабінет Міністрів України на час воєнного стану в країні скасував встановлення карантинних зон залежно від епідемічної ситуації в регіонах, а також норму щодо усунення невакцинованих проти COVID-19 працівників. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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В ухвалі українського уряду № 372 від 26 березня внесено відповідні зміни, що регламентують карантинні заходи для протидії поширенню коронавірусу. Згідно з документом, на час воєнного стану всім закладам охорони здоров'я доручено забезпечити заходи щодо запобігання спалахам COVID-19. Зокрема:

фізичним особам, суб'єктам господарювання рекомендовано дотримуватися необхідних протиепідемічних заходів, які перешкоджають поширенню інфекції;

рекомендується пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.

Крім того, на час воєнного стану скасовується норма щодо невакцинованих працівників, які усувалися від роботи без збереження заробітної плати. Серед таких професій були державні службовці, вчителі, медики, працівники комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що 23 лютого Кабінет Міністрів України скасував вимогу про обов'язкову самоізоляцію громадянам України, які повертаються з-за кордону та не мають відповідних документів, що підтверджують ковід-безпеку.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів Фокусу про ситуацію в Україні щодо пандемії коронавірусу. За його словами, через воєнний стан у країну не завозять вакцини, і в багатьох місцях не працюють центри вакцинації, проте щепитися громадянам усе ж таки можливо.