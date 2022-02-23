Українцям спростили карантинні правила на кордоні під час повернення додому, — Кабмін

Тепер громадянам України, які повертаються з-за кордону, не обов'язково мати з собою документи, які б підтверджували ковід-безпеку.

Кабінет Міністрів України скасував вимогу про обов'язкову самоізоляцію громадянам України, які повертаються з-за кордону та не мають з собою документів про щеплення, негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або довідки про одужання. Також від них не вимагатимуть встановлення додатку "Вдома" та обов'язкової обсервації, повідомляє пресслужба МОЗ України.

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Відповідні зміни в постанові Кабміну №1236 прийняли під час засідання Уряду 23 лютого. За словами Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, тепер для перетину кордону українцям не обов'язково мати з собою "жовті" чи "зелені" сертифікати вакцинації від COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту або документ про одужання після коронавірусу.

Також повідомляють, що зміни торкнулися й правил перетину українського кордону для іноземців, які прибули із країн Південної Африки.

МОЗ зазначає, що раніше такі правила діяли, щоб уникнути поширення коронавірусу "Омікрон". Але тепер українські громадяни, які прибували в південноафриканських країнах понад 7 днів і повернулися до України, не зобов'язані йти на самоізоляцію.

Нагадаємо, що китайські вчені розробили новий метод виявлення SARS-COV-2, за допомогою якого максимально точно можна визначати зараження коронавірусом протягом 4 хвилин. Новий метод передбачає аналіз генетичного матеріалу за допомогою електромеханічного біосенсора, що за лічені хвилини виявляє РНК вірусу.

МОЗ України скоротило тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування українців, які хворіють на коронавірус. З початку лютого термін перебування на лікуванні скоротився з 10 до 5 днів, якщо повторний ПЛР-тест показує негативний результат.