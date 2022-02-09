У Китаї розробили надточний тест, який виявляє COVID-19 за лічені хвилини

Учені з Шанхаю винайшли електромеханічний чип, який використовує мікроелектроніку для аналізу генетичного матеріалу із мазків на наявність SARS-COV-2.

Китайські вчені розробили новий метод виявлення SARS-COV-2, який порівняно з лабораторним ПЛР-тестом. За допомогою електромеханічного біосенсора тестування на коронавірус дає гарантований результат протягом 4 хвилин, повідомляє CBS News.

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Дослідники з університету Фудань в Шанхаї стверджують, що в них є альтернативне вирішення проблеми з проведенням великої кількості аналізів на COVID-19, з якими лабораторії справлялися з великими затримками. Китайські фахівці повідомили, що вони розробили електромеханічний чип, який використовує мікроелектроніку для аналізу генетичного матеріалу з мазків на наявність SARS-COV-2.

"Ми впровадили електромеханічний біосенсор для виявлення SARS-CoV-2 в інтегрований та портативний прототип пристрою та показали, що він виявляє РНК вірусу менш ніж за чотири хвилини", — кажуть учені.

За словами дослідників, їхній метод відрізняється швидкістю, простотою в експлуатації, високою чутливістю та портативністю.

У ході дослідження було взято зразки у 33 людей у Шанхаї, у яких було виявлено коронавірус, а також 54 зразки у людей, які не були інфіковані. При цьому деякі з людей у негативній групі були здорові, в інших були позитивні аналізи та спостерігалася гарячка.

Дослідники заявили, що результати їхнього методу "ідеально" збіглися з результатами ПЛР-тестів. Усі 33 випадки були точно визначені, і жодна з 54 осіб у негативній групі не отримала помилкових позитивних результатів.

Фуданські дослідники заявили, що після розробки їхній пристрій для тестування можна буде використовувати для швидкого тестування в різних ситуаціях, наприклад, експрес-тести в аеропорту, тестування в медичних закладах, а також для аналізів у домашніх умовах.

Нова методика вигідно відрізняється від ПЛР-тестів, оскільки займає менше часу для визначення інфікування і не вимагає лабораторної інфраструктури, яка в багатьох країнах може бути обмежена.

Раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив про введення змін до указу, який розширив список працівників, які підлягають усуненню від роботи через відсутність щеплень від коронавірусу. За його словами, в Україні на 7 лютого поточного року 7531 працівник відсторонений від роботи без збереження заробітної плати.