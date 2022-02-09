В Китае разработали сверхточный тест, выявляющий COVID-19 за считанные минуты

Ученые из Шанхая изобрели электромеханический чип, который использует микроэлектронику для анализа генетического материала из мазков на наличие SARS-COV-2.

Китайские ученые разработали новый метод выявления SARS-COV-2, который по точности сравним с лабораторным ПЦР-тестом. С помощью электромеханического биосенсора тестирование на коронавирус дает гарантированный результат в течении 4 минут, сообщает CBS News.

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Исследователи из Фуданьского университета в Шанхае утверждают, что у них есть альтернативное решение проблемы с проведением большого числа анализов на COVID-19, с которыми лаборатории справлялись с большими задержками. Китайские специалисты сообщили, что ими разработан электромеханический чип, который использует микроэлектронику для анализа генетического материала из мазков на наличие SARS-COV-2.

"Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированный и портативный прототип устройства и показали, что он обнаруживает РНК вируса менее чем за четыре минуты", — говорят ученые.

По словам исследователей, их метод отличается скоростью, простотой в эксплуатации, высокой чувствительностью и портативностью.

В ходе исследования были взяты образцы у 33 человек в Шанхае, у которых был обнаружен коронавирус, а также 54 образца у людей, которые не были инфицированы. При этом некоторые из людей в отрицательной группе были здоровы, у других были положительные анализы и наблюдалась лихорадка.

Исследователи заявили, что результаты их метода "идеально" совпали с результатами ПЦР-тестов. Все 33 случая были точно определены, и ни один из 54 человек в отрицательной группе не получил ложных положительных результатов.

Фуданьские исследователи заявили, что после разработки их устройство для тестирования можно будет использовать для быстрого тестирования в различных ситуациях — например, экспресс-тесты в аэропорте, тестирование в медицинских учреждениях, а также для анализов в домашних условиях.

Новая методика выгодно отличается от ПЦР-тестов, поскольку занимает меньше времени для определения инфицирования, и не требует лабораторной инфраструктуры, которая во многих странах может быть ограничена.

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