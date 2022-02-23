Украинцам упростили карантинные правила на границе при возвращении домой, — Кабмин

Теперь гражданам Украины, которые возвращаются из-за границы, не обязательно иметь при себе документы, подтверждающие ковид-безопасность.

Кабинет Министров Украины отменил требование об обязательной самоизоляции гражданам Украины, которые возвращаются из-за границы и не имеют при этом документов о прививках, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или справки о выздоровлении. Также от них не будут требовать установление приложения "Вдома" и обязательной обсервации, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

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Соответствующие изменения в постановлении Кабмина №1236 были приняты во время заседания Правительства 23 февраля. По словам Министра здравоохранения Виктора Ляшко, теперь для пересечения границы украинцам не обязательно иметь при себе "желтые" или "зеленые" сертификаты вакцинации от COVID-19, негативного результата ПЦР-теста или документа о выздоровлении после коронавируса.

Также сообщается, что изменения коснулись и относительно правил пересечения украинской границы для иностранцев, которые прибыли из стран Южной Африки.

Минздрав отмечает, что ранее такие правила действовали во избежании распространения варианта коронавируса "Омикрон". Но теперь, украинские граждане, которые прибывали в южноафриканских странах более 7 дней и вернулись в Украину не обязаны уходить на самоизоляцию.

Напомним, что китайские ученые разработали новый метод выявления SARS-COV-2, с помощью которого с предельной точностью можно определять заражение коронавирусом в течение 4 минут. Новый метод предполагает анализ генетического материала с помощью электромеханического биосенсора, что за считанные минуты обнаруживает РНК вируса.

Минздрав Украины сократил длительность амбулаторного и стационарного лечения украинцев, которые болеют коронавирусом. С начала февраля срок пребывания на лечении сократился с 10 до 5 дней, в случае если повторный ПЦР-тест показывает отрицательный результат.